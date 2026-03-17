Reuters: Ενεργειακές εταιρείες της Κίνας ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου

Οι μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Κίνας ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Το πρακτορείο γράφει ότι οι κινεζικές εταιρείες Sinopec και PetroChina έχουν ήδη επικοινωνήσει με προμηθευτές σχετικά με πιθανές αγορές.

Παρά την αύξηση των τιμών λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, το ρωσικό πετρέλαιο παραμένει φθηνότερο από τις εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Βραζιλία και τη Δυτική Αφρική.

Σύμφωνα με πηγές, οι συμφωνίες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σύντομα, ενώ η περίοδος χαλάρωσης των κυρώσεων των 30 ημερών βρίσκεται σε ισχύ. Εάν ολοκληρωθούν οι συμβάσεις, οι εν λόγω εταιρείες θα επαναλάβουν τις εισαγωγές, οι οποίες διακόπηκαν τον Νοέμβριο.

Ταυτόχρονα, η Κίνα δεν έχει σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, αυξάνοντας τις αγορές της τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ινδία έχει μειώσει τις αγορές της.

