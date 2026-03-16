Οι εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 60%

Οι ημερήσιες εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 60% την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και εκτιμήσεις του Reuters.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και διυλισμένων καυσίμων από οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής - Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ιράν, Ιράκ, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 9,71 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων Kpler, σημειώνοντας μείωση 61% από τα 25,13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο.

Η Vortexa, η οποία παρέχει αναλύσεις για τις αγορές ενέργειας, αναφέρει πτώση 71%. Πριν από τον πόλεμο, αυτές οι οκτώ χώρες αντιπροσώπευαν το 36% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου μέσω θαλάσσης, ή 70,43 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την Kpler.

Οι πραγματικές εξαγωγές θα μπορούσαν να είναι ακόμη χαμηλότερες, καθώς ορισμένες ποσότητες αποθηκεύονται σε δεξαμενόπλοια χωρίς να εγκαταλείπουν τον Κόλπο. «Η αποθήκευση αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια βαρέλια αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πριν από τον πόλεμο », σημειώνει ο Johannes Rauball, αναλυτής στην Kpler.

