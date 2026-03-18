Πετρέλαιο: Κάτω από τα 101 δολάρια μετά τη συμφωνία Ιράκ-Κουρδιστάν για την επανέναρξη των εξαγωγών

Το Ιράκ συμφώνησε με το Κουρδιστάν να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω αγωγού στην ημιαυτόνομη περιοχή, σε μια ώθηση για τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που προκάλεσε αναγκαστικές περικοπές στην παραγωγή.

Οι αποστολές θα συνεχιστούν σήμερα από τις 10 π.μ (τοπική ώρα) ανέφερε το κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων Rudaw, επικαλούμενο τον Ιρακινό υπουργό Πετρελαίου Χαγιάν Αμπντούλ Γκανί. Η κυβέρνηση του Κουρδιστάν επιβεβαίωσε την επανέναρξη σε ανακοίνωσή της. Ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από τα κοιτάσματα του Κουρδιστάν και του Κιρκούκ στο μεσογειακό λιμάνι Τσεϊχάν της Τουρκίας, μακριά από τον Περσικό Κόλπο που μαστίζεται από τις συγκρούσεις.

Οι αποστολές μέσω του δικτύου αγωγών είχαν διακοπεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα εν μέσω μιας σειράς προληπτικών μέτρων. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει κλονιστεί από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να επιτίθεται σε ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία σε όλη την περιοχή, ενώ παράλληλα περιορίζει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ.

Αυτό έχει αναγκάσει τους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, να διακόψουν την παραγωγή εκατομμυρίων βαρελιών, αυξάνοντας τις τιμές και πυροδοτώντας μια αναταραχή μεταξύ των εισαγωγέων για την εξασφάλιση προμηθειών.

Το Ιράκ έχει την ικανότητα να μεταφέρει τουλάχιστον 150.000 έως 200.000 βαρέλια την ημέρα από το Κιρκούκ, επιπλέον των 210.000 βαρελιών την ημέρα από το Κουρδιστάν, μέσω του βόρειου αγωγού, δήλωσε νωρίτερα ο Αμπντούλ-Γκανί.

Αυτή τη στιγμή, το Ιράκ παράγει 1,3 εκατομμύρια έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από 4,3 εκατομμύρια πριν από το κλείσιμο του Ορμούζ, σύμφωνα με τον υπουργό.

