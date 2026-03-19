Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Euroleague

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Αρχικά, για το Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις στην Ισπανία. Σέντρα στις 22:00 με μετάδοση από Cosmote Sport 4HD και ΑΝΤ1.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και για το Conference League, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στην «Allwyn Arena». Ο αγώνας ξεκινά στις 19:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3HD.

Τέλος, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την Euroleague. Πρώτο τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Σκαντίτσι CEV Champions League 2026

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 2η Μέρα

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι (Κυρίως Ταμπλό)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Final-4 Κυπέλλου Ελλάδος Bόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:30 Novasports Start Αναντολού Εφές – Μονακό Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Κρίσταλ Πάλας Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φράιμπουργκ – Γκενκ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Θέλτα Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Τσέλιε Conference League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – Πανιώνιος ΓΣΣ Final-4 Κυπέλλου Bόλεϊ Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς - Άρθουρ Φέρι ATP Masters 1000 2026 Μαϊάμι

21:05 Novasports 6HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι Euroleague

21:45 Novasports 5HD Παρί – Παρτίζαν Euroleague

22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD Μπέτις – Παναθηναϊκός Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Στουτγκάρδη Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ Conference League 2025-26

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άστον Βίλα – Λιλ Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Μπολόνια Europa League

