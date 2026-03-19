Με το βλέμμα τους «8»: Για την… ολική υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, «τσεκάρει» το εισιτήριο η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπέτις στη Σεβίλλη με στόχο να ολοκληρώσει την υπέρβαση και να περάσει στους «8» του Europa League, ενώ η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε, θέλοντας να «σφραγίσει» και τυπικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο με «πράσινους» και «κιτρινόμαυρους» να θέλουν να ολοκληρώσουν αυτό που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα.

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Για μια μεγάλη πρόκριση, όπως… παλιά!

Με το 1-0 του πρώτου αγώνα στις αποσκευές του, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπέτις, θέλοντας να ολοκληρώσει την υπέρβαση που θα τον στείλε στους «8» του Europa League για πρώτη φορά μετά το 2003. Η εμφάνιση στο ΟΑΚΑ έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των «πράσινων», που πηγαίνουν στην Ισπανία με στόχο ακόμα ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει περισσότερες επιλογές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, καθώς επιστρέφουν ποδοσφαιριστές που εξέτισαν τις ποινές τους, ενώ διαθέσιμοι είναι και όσοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Μοναδική απουσία αποτελεί ο Ανάς Ζαρουρί, λόγω αποβολής. Από την άλλη, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι θα έχει στη διάθεση του τον Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Ανδαλουσιανών.

Τσέλιε – ΑΕΚ: Με σοβαρότητα και σεβασμό

Η ΑΕΚ έχει ουσιαστικά «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση μετά το εντυπωσιακό 4-0 επί της Τσέλιε στο πρώτο παιχνίδι στη Σλοβενία. Ο Μάρκο Νίκολιτς, όμως, ξεκαθάρισε ότι οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να δείξουν σοβαρότητα και σεβασμό στον αντίπαλο, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας δεν είναι… φιλικό!

Ο Σέρβος τεχνικός, πάντως, αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα, όπου είναι πιθανό να βρεθούν οι Ζίνι, Γκεοργκίεφ και Κουτέσα. Όσον αφορά στην Τσέλιε θα έχει στον πάγκο τον νέο προπονητής της, Βίκτορ Καμπέλος, ο οποίος αντικατέστησε τον Ιβάν Μαέφσκι, μετά το 0-4 του πρώτου αγώνα.

Η ώρα και το κανάλι

Το ΑΕΚ – Τσέλιε είναι προγραμματισμένο για τις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport3HD, ενώ το Μπέτις – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για τις 22:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το CosmoteSport4HD, όσο κι από τον ΑΝΤ1.

