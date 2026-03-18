Τσέλιε – ΑΕΚ: «Να παίξουμε σαν να είναι 0-0» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Η αρχική τοποθέτηση του Σέρβου τεχνικού:

«Καλησπέρα σε όλους που είναι εδώ, αύριο ακόμα μια μεγάλη ανταγωνιστική αναμέτρηση, δεν είναι φιλικό, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά δεν έχουμε προκριθεί, είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να παίξουμε στο μάξιμουμ δυνατοτήτων, σαν να είμαστε στο 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0 και να πιέσουμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να προκριθούμε.

Ελπίζω να είναι γεμάτο το γήπεδο, είναι μήνυμα στους φιλάθλους, οι παίκτες χρειάζονται την ενέργειά τους, αυτό δίνει κίνητρο κι έμπνευση, αναμένω γεμάτες κερκίδες και να σπρώξουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

