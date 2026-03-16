Ατρόμητος – ΑΕΚ: Το ξέσπασμα στα γκολ του Γιόβιτς κι οι αντιδράσεις στο διπλό δοκάρι του 93ου λεπτού

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο κι άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας είχε έντονα συναισθήματα, τα οποία κατέγραψε η «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα που δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας (16/03) η ΠΑΕ ΑΕΚ. Το ξέσπασμα στα γκολ του Λούκα Γιόβιτς που έφεραν την (προσωρινή) ανατροπή για την «Ένωση», αλλά και το μεγάλο «αχ» στο διπλό δοκάρι στις καθυστερήσεις ξεχωρίζουν…

Δείτε την «κιτρινόμαυρη» παρακάμερα του Ατρόμητος - ΑΕΚ

