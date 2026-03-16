Super League: «Φωτιά» στην κορυφή! – Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες, πότε είναι η κλήρωση των playoffs

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι και πάλι «αγκαλιά» στην πρώτη θέση, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στη Super League – Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και πότε θα γίνει η κλήρωση των playoffs.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χαμός στην κορυφή της Super League, καθώς η ΑΕΚ απέκτησε και πάλι συγκάτοικους, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, στην κορυφή.

Οι τρεις ομάδες έχουν μαζέψει από 57 βαθμούς, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να υπερτερεί και να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ο λόγος είναι ότι πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες.

Τα κριτήρια στις ισοβαθμίες

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

  • το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων)
  • τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων)
  • τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
  • την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
  • Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
  • Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
  • Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η τελευταία αγωνιστική

Η regular season του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή (22/03), όπου όλοι οι αγώνες έχουν κοινή ώρα έναρξης (βλ. 19:00). Αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

  • 19:00 Αστέρας AKTOR – Παναθηναϊκός
  • 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
  • 19:00 Άρης – ΟΦΗ
  • 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
  • 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
  • 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ
  • 19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 57
  2. Ολυμπιακός 57
  3. ΑΕΚ 57
  4. Παναθηναϊκός 46
  5. Λεβαδειακός 39
  6. Άρης 30
  7. ΟΦΗ 29
  8. Ατρόμητος 29
  9. Βόλος ΝΠΣ 28
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 25
  12. ΑΕΛ 22
  13. Αστέρας AKTOR 17
  14. Πανσερραϊκός 16

Η κλήρωση κι οι ημερομηνίες των playoffs

Η κλήρωση των playoffs (σ.σ. όπως και των playouts) της Super League είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου. Οι ομάδες έχουν αποφασίσει ομόφωνα τους κλειδαρίθμους που θα έχουν για τις κληρώσεις, ενώ όπως συνέβη στη regular season, έτσι και στα playoffs το πρόγραμμα θα έχει διαφορές ανά γύρο.

  • 1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
  • 2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
  • 3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
  • 4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
  • 5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
  • 6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
