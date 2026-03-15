Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Ο Κουτσερένκο ύψωσε τείχος στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει έχοντας το μυαλό στην Μπέτις, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Γεβγένι Κουτσερένκο κατέβασε ρολά και έδωσε στον Παναιτωλικό την ισοπαλία (0-0) κι έναν πολύτιμο βαθμό.

Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός είχε το μυαλό του στη ρεβάνς με την Μπέτις, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα και να να προφυλάσει αρκετούς βασικούς του παίκτες, χάνοντας δύο βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Το Τριφύλλι σπατάλησε ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει τους Αγρινιώτες, αλλά όταν στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή βρήκε απέναντί του έναν εντυπωσιακό Γεβγένι Κουτσερένκο.

Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού έκανε πολλές σπουδαίες επεμβάσεις, διατηρώντας ως το τέλος το 0-0 στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Super League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο 10’ ο Κουτσερένκο έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στο πολύ δυνατό σουτ του Παντελίδη έξω απ’ την περιοχή, ενώ στη συνέχεια η δεύτερη προσπάθεια του Αντίνο η μπάλα κόντραρε στα σώματα των αμυντικών του Παναιτωλικού κι απομακρύνθηκε.

Από εκεί και πέρα ο Παναιτωλικός είχε τις πιο σημαντικές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο 27’ ο Μάτσαν «έσπασε» την μπάλα προς τον Ρόσα που πλάσαρε με τη μία, όμως ο Ερνάντεθ πρόλαβε κι έβαλε μία σωτήρια κόντρα, ενώ στο 45’ ο Ματσάν είχε ένα εξαιρετικό σουτ μέσα απ’ την περιοχή που πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι του Κότσαρη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο επιθετικά, αλλά συνάντησε έναν εξαιρετικό Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε πολλές σπουδαίες επεμβάσεις κάτω απ’ την εστία του. Στο 47’ ο Κόγιτς έδιωξε με υπερένταση προ του Σφιντέρσκι σε κεφαλιά-πάσα του Παντελίδη, ενώ στο 61’ το πλασέ του Σφιντέρσκι απ’ το όριο της περιοχής πέρασε άουτ,.

Στο 68’ ο Κουτσερένκο έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του σε καρφωτή κεφαλιά του Σφιντέρσκι έπειτα από σέντρα του Ζαρουρί, ενώ στο 74’ ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού «έβγαλε» με εντυπωσιακή απόκρουση την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούριτσιτς.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 80’ από ωραία κίνηση του Γιάγκουσιτς και πάσα προς τον Τσιριβέγια, ο Ισπανός «έσπασε» την μπάλα προς τον Βιλένα που πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Κουτσερένκο έκανε άλλη μία απίθανη επέμβαση σε κόρνερ.

Στο 88’ ο Σισοκό έκανε σέντρα προς τα μέσα με τον Βιλένα να ακουμπάει την μπάλα, αλλά να μην αιφνιδιάζει τον Κουτσερένκο, ενώ στο 90’+3’ ο Κότσαρης απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ του Μιχαλακ και στη συνέχεια μπλόκαρε το εκ επαφής πλασέ του Γκαρσία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63’ Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77’ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Αντίνο (63’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς (77’ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82’ Πάντοβιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78’ Μπρέγκου), Λομπάτο (72’ Άλεξιτς), Μάτσαν (90’+1’ Μίχαλακ), Ρόσα (78’ Σατσιάς), Αγκίρε (72’ Γκαρσία).

