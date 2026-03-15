Βαθμολογία Super League: Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή, μια αγωνιστική πριν τα playoffs

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν μαζέψει από 57 βαθμούς, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να υπερτερεί και να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Ο λόγος είναι ότι πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες.

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κεκτημένη ταχύτητα από τη Σλοβενία και μολονότι έκανε την ανατροπή, έμεινε τελικά στο 2-2 με τον Ατρόμητο κι άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό.

Στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην περιοχή της Καλαμαριάς, ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού.

Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Γεβγένι Κουτσερένκο κατέβασε ρολά και έδωσε στον Παναιτωλικό την ισοπαλία (0-0) κι έναν πολύτιμο βαθμό.

Η Κηφισιά επικράτησε 2-0 του Βόλου και πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής.

Η 25η αγωνιστική της Super League

Tα αποτελέσματα

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Αρης 0-0

ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 57 Ολυμπιακός 57 ΑΕΚ 57 Παναθηναϊκός 46 Λεβαδειακός 39 Άρης 30 ΟΦΗ 29 Ατρόμητος 29 Βόλος ΝΠΣ 28 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 25 ΑΕΛ 22 Αστέρας AKTOR 17 Πανσερραϊκός 16

Η τελευταία αγωνιστική (26η)

Κυριακή 22 Μαρτίου