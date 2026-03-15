Κηφισιά – Βόλος 2-0: «Τρίποντο» σωτηρίας με πρωταγωνιστές τους Λαρουσί και Πόμπο

Η Κηφισιά επικράτησε 2-0 του Βόλου και πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα» στη μάχη της παραμονής.

Βαγγέλης Πάτας

Η Κηφισιά είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και επικράτησε, σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Η ομάδα των βορείων προαστίων δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές στο παιχνίδι και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το προβάδισμα για τους γηπεδούχους ήρθε στο 25ο λεπτό, όταν ο Χριστόπουλος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Γιασίν Λαρουσί, βγήκε απέναντι από τον Μάριο Σιαμπάνη και με ψύχραιμο τελείωμα άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βόλος δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Ραμίρεζ. Αντίθετα, η Κηφισιά συνέχισε να βρίσκει χώρους και στο 68’ πέτυχε και δεύτερο τέρμα. Ο Λαρουσί κατέγραψε τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι, με τον Πόμπο να περνά εντυπωσιακά τον Σβέριρ Ίνγκι Χέρμανσον και να διαμορφώνει το τελικό 2-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Κηφισιά έφτασε τους 27 βαθμούς και απομακρύνθηκε στο +10 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η ομάδα του Κώστα Μπράτσου συμπλήρωσε 11 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

