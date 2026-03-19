Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις» - Τι είπε για το επεισόδιο Άδωνι-Ζωής

Ο Μάκης Βορίδης μίλησε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και παραδέχθηκε ότι δόθηκαν παράνομες επιδοτήσεις, ωστόσο, δεν συνιστά πολιτικό ζήτημα, αλλά ζήτημα της ποινικής δικαιοσύνης η οποία έχει επιληφθεί του θέματος. Παράλληλα, σχολίασε και το νέο επεισόδιο Άδωνι-Ζωής στη Βουλή.

Σχολιάζοντας τα πεπραγμένα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε πως «καταλαβαίνω την κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν στιγμές που θα ανέβουν οι τόνοι. Χθες όμως το επεισόδιο πυροδοτήθηκε μετά από μια βιντεοσκόπηση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στο Κοινοβούλιο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας παράλληλα, πως η καταγραφή εντός της Βουλής απαγορεύεται.

«Κανείς δεν έχει συμπεριφερθεί σαν την Κωνσταντοπούλου. Είχαμε τον Πολάκη που ήταν οργίλος, πλέον όμως έχει ξεπεραστεί κάθε όριο», πρόσθεσε.

Ακολούθως η συζήτηση στράφηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην υπουργό να παραδέχεται πως υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις αγροτών, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να συνιστά πολιτικό ζήτημα. Όπως είπε, Εξεταστική Επιτροπή έγινε, ο κ. Σημανδράκος κλήθηκε να καταθέσει, όπως και ο κ. Βάρρας. «Αυτά τα είπανε; Όχι. Γιατί δεν τα είπαν; Ξέρω 'γω, για πείτε», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά στον κ. Βάρρα, πρόσθεσε: «Μιλάμε για άνθρωπο που την περίοδο 2020-2024 δεν είπε τίποτα σε κανέναν, το 2024 κάνει 3 διαδοχικές καταθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς να πει τίποτα για το έγγραφο, μετά κάνει 700 σελίδες υπόμνημα στον Γιώργο Μυλωνάκη, μετά έρχεται στην Εξεταστική χωρίς να πει τίποτα. Και την ημέρα της Ολομέλειας, όπου έχουν τελειώσει όλα, ξαφνικά θυμάται».

«Αυτούς τους μάρτυρες το δικαστήριο τούς κοιτάζει περίεργα», κατέληξε ο κ. Βορίδης.