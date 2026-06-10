Συναγερμός στα ανοικτά της Υεμένης: Φορτηγό πλοίο ανταλλάσσει πυρά με ένοπλους σε μικρό σκάφος

Snapshot Φορτηγό πλοίο στα ανοικτά της Υεμένης αντάλλαξε πυρά με μικρό σκάφος που μετέφερε ένοπλους, με την ασφάλεια του πλοίου να αποκρούει την επίθεση.

Το περιστατικό συνέβη 163 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπαλχάφ και διερευνάται από τις αρχές.

Δεν έχει αναληφθεί ευθύνη για την επίθεση, αλλά οι αντάρτες Χούθι απειλούν να συνεχίσουν επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ανταρτών Χούθι ξέσπασαν στην επαρχία Χοντέιντα, με τις κυβερνητικές δυνάμεις να απωθούν μεγάλη επίθεση των Χούθι.

Οι μάχες στην περιοχή Χάις οδήγησαν σε σημαντικές απώλειες για τους αντάρτες Χούθι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Υεμένης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (10/6) στα ανοιχτά της Υεμένης, όταν ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν ένοπλοι αντάλλαξε πυρά με φορτηγό πλοίο. Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) «το φορτηγό πλοίο ανέφερε ότι το πλησίασε ένα μικρό σκάφος που μετέφερε έξι ένοπλους 163 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπαλχάφ της Υεμένης».

Η ασφάλεια του φορτηγού πλοίου κατάφερε να τους αποκρούσει, σύμφωνα με το UKMTO. «Υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ του μικρού σκάφους και της ένοπλης ομάδας ασφαλείας του φορτηγού πλοίου, με αποτέλεσμα το μικρό σκάφος να στραφεί μακριά», ανέφερε ο UKMTO σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Καμία οργάνωση δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση, αλλά το Associated Press ανέφερε ότι οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων που συνδέονται με το Ισραήλ και διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα.

Εν τω μεταξύ, βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν την Τρίτη στην επαρχία Χοντέιντα της δυτικής Υεμένης μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των ανταρτών Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν, με τα κυβερνητικά στρατεύματα να απωθούν αυτό που αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως μεγάλης κλίμακας επίθεση των Χούθι.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Υεμένης, οι Χούθι εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση σε θέσεις που κατείχαν οι κυβερνητικές δυνάμεις στην περιοχή Χάις, νότια της επαρχίας Χοντέιντα. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ξέσπασαν σφοδρές μάχες μετά την επίθεση, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις απέκρουσαν την επίθεση και προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στους Χούθι.