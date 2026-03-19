Κένυα: Συνελήφθησαν άνδρες σε πτήση που προσπάθησαν να περάσουν λαθραία... μυρμήγκια!

Αν κάτι μας έχει διδάξει το «Snakes on a Plane», είναι πως η ιδέα και μόνο ζώων που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα σε ένα αεροπλάνο αρκεί για να προκαλέσει πανικό. Στην περίπτωση όμως που αποκαλύφθηκε στην Κένυα, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο… ανατριχιαστικά, καθώς δεν επρόκειτο για φίδια, αλλά για χιλιάδες μικροσκοπικά, επιθετικά έντομα.

Οι αρχές στο Ναϊρόμπι προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών – ενός Κινέζου και ενός Κενυάτη – οι οποίοι φέρονται να επιχείρησαν να επιβιβάσουν παράνομα σε πτήση προς την Κίνα χιλιάδες βασίλισσες μυρμηγκιών, κρυμμένες μέσα σε βαλίτσα.

Κρυμμένες σε δοκιμαστικούς σωλήνες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, τα έντομα είχαν τοποθετηθεί μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες, τυλιγμένους με χαρτί, προκειμένου να μην εντοπιστούν κατά τον έλεγχο αποσκευών. Ο τελικός προορισμός τους ήταν η Κίνα, όπου – όπως φαίνεται – υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες που πληρώνουν υψηλά ποσά για εξωτικά είδη ως κατοικίδια.

Ο Κινέζος υπήκοος Zhang Kegun φέρεται να αγόρασε τα μυρμήγκια από τον Charles Mwangi έναντι περίπου 1.200 λιρών, με σκοπό να τα μεταπωλήσει σε σημαντικά υψηλότερη τιμή.

Αύξηση της παράνομης δραστηριότητας

Οι αρχές της Κένυας εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη δραστηριότητα κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται την παράνομη διακίνηση εντόμων, μια πρακτική που φαίνεται να κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Οι δύο κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι, ενώ ο δικηγόρος του Zhang, David Lusweti, υποστήριξε ότι οι πελάτες του δεν γνώριζαν πως παραβίαζαν τον νόμο. «Είδαν μια ευκαιρία να πουλήσουν τα έντομα στο εξωτερικό και πίστεψαν ότι μπορούσαν να βγάλουν τα προς το ζην με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί εντός του μήνα, με νέα εμφάνιση των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Έρευνες για οργανωμένα κυκλώματα

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής της Κένυας αποκάλυψε ότι αναμένονται και άλλες συλλήψεις, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται σε πόλεις όπου υπάρχουν υποψίες για οργανωμένες «φάρμες» συλλογής μυρμηγκιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025, τέσσερις άνδρες είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 5.800 λιρών για παρόμοια υπόθεση λαθρεμπορίου βασιλισσών μυρμηγκιών, με προορισμό αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.