Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

Μαθητές προχώρησαν σε βανδαλισμούς Νηπιαγωγείων και οι γονείς τους κλήθηκαν να πληρώσουν τα σπασμένα, μιας και τους κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος που ήταν τοποθετημένες στα σχολικά συγκροτήματα.

Η ταυτοποίηση των εννέα μαθητών Γυμνασίου έγινε από τις Αρχές κι ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, κάλεσε τους γονείς να καταβάλουν 7.000 ευρώ, που κόστισε η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι νεαροί. Οι σχετικές δικογραφίες διαβιβάστηκαν στις δικαστικές Αρχές κι έτσι οι γονείς δεν είχαν άλλη επιλογή, καθώς κινδύνευαν τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους να δεχθούν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης. Οι γονείς συνετίστηκαν, ύστερα από συνάντηση που είχαν με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, ο οποίος τους παρουσίασε τα δεδομένα και τους είπε εν ολίγοις, «ή πληρώνετε ή πάμε δικαστικά» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Στέλιος Αποστόλου εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι μαθητές στρέφονται κατά του ίδιου τους του σχολείου, τονίζοντας ότι η επαφή με τις οικογένειες έγινε πρωτίστως για παιδαγωγικούς λόγους ώστε να διερευνηθούν τα αίτια αυτών των πράξεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος παραμένει προσηλωμένος σε θεσμούς διαμεσολάβησης εντός της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση των βίαιων συμπεριφορών τα τελευταία χρόνια.