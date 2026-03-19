Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

Γονείς πλήρωσαν 7000€ για βανδαλισμούς που έκαναν τα ανήλικα παιδιά τους σε νηπιαγωγεία στη Θέρμη

Μιχάλης Παπαδάκος

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία
Μαθητές προχώρησαν σε βανδαλισμούς Νηπιαγωγείων και οι γονείς τους κλήθηκαν να πληρώσουν τα σπασμένα, μιας και τους κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος που ήταν τοποθετημένες στα σχολικά συγκροτήματα.

Η ταυτοποίηση των εννέα μαθητών Γυμνασίου έγινε από τις Αρχές κι ο Δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, κάλεσε τους γονείς να καταβάλουν 7.000 ευρώ, που κόστισε η αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι νεαροί. Οι σχετικές δικογραφίες διαβιβάστηκαν στις δικαστικές Αρχές κι έτσι οι γονείς δεν είχαν άλλη επιλογή, καθώς κινδύνευαν τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους να δεχθούν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης. Οι γονείς συνετίστηκαν, ύστερα από συνάντηση που είχαν με τον αντιδήμαρχο Παιδείας, ο οποίος τους παρουσίασε τα δεδομένα και τους είπε εν ολίγοις, «ή πληρώνετε ή πάμε δικαστικά» με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Στέλιος Αποστόλου εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι μαθητές στρέφονται κατά του ίδιου τους του σχολείου, τονίζοντας ότι η επαφή με τις οικογένειες έγινε πρωτίστως για παιδαγωγικούς λόγους ώστε να διερευνηθούν τα αίτια αυτών των πράξεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος παραμένει προσηλωμένος σε θεσμούς διαμεσολάβησης εντός της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση των βίαιων συμπεριφορών τα τελευταία χρόνια.

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

09:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής - Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

08:55ΥΓΕΙΑ

5 λόγοι για τους οποίους τα χέρια και τα πόδια σας είναι πάντα κρύα

