Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

Η καταγγελία του υπουργού Υγείας για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και η διακοπή της συνεδρίασης

Μίλτος Τσεκούρας

Νέα έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στη Βουλή, με πρωταγωνιστές την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Αφορμή αποτέλεσε η καταγγελία του υπουργού Υγείας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκόπησε παράνομα να τρώει κρακεράκια. Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε τη σφοδρή λεκτική αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους μέσα στην αίθουσα.

Παίρνοντας τον λόγο, ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε την άμεση παρέμβαση του προεδρείου για την προστασία της διαδικασίας. Ο υπουργός κατήγγειλε την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας για παράνομη βιντεοσκόπηση εντός της Ολομέλειας, αναφέροντας ότι καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο τόσο τον ίδιο όσο και άλλους πολιτικούς αντιπάλους της.

Η συνεχιζόμενη ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή των εργασιών. Ωστόσο, η επιστροφή στα έδρανα δεν έφερε την επιθυμητή ηρεμία, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις του αντιπροέδρου της Βουλής, Γιώργου Γεωργαντά, να σταματήσει την καταγραφή.

Ο διάλογος στη Βουλή:

  • Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.
  • Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.
  • Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε. κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
  • Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.
    Γεωργιάδης: Να έρθει εδώ ο ΠτΒ.
  • Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.


Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε, μάλιστα στο TikTok το βίντεο που κατέγραψε η ίδια μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Συνεχίστηκε on air η κόντρα Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

Στην τηλεόραση συνεχίστηκε η διαμάχη του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από το επεισόδιο στη σημερινή (18/3) συνεδρίαση στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε τηλεφωνική της παρέμβαση στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» στο Open εξήγησε τι συνέβη με τον υπουργό Υγείας, όταν λίγο αργότερα παρενέβη on air και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θέλω να του απαντήσω», ακούστηκε να λέει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό να δηλώνει: «Εγώ δεν μπορώ ενώ είμαι στο υπουργείο Υγείας και κάνω σοβαρά πράγματα, να ασχολούμαι με τέτοιες γελοιότητες».

«Γιατί καλύπτει η κυβέρνηση τη δολοφονία;», ακούστηκε από την άλλη γραμμή να φωνάζει μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στην υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει «κλείστε το τηλέφωνο» και τελικά να διακόπτεται η επικοινωνία και με τους δύο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο υπουργός Υγείας μίλησε ξανά τηλεφωνικώς στο OPEN και δήλωσε: «Απίστευτες γελοιότητες μιας γελοίας γυναίκας. Μπορείτε να φανταστείτε στη Βουλή να σηκώνουμε τα κινητά να τραβάμε; Μπορεί να σταθεί κοινοβούλιο με αυτό τον τρόπο; Φανταστείτε τι θα γινόταν στα social αν ο βουλευτής τραβούσε βίντεο αυτόν που ξύνει τη μύτη του. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει και είναι παράνομο. Εσείς στο δρόμο δέχεστε να σας βιντεοσκοπούν και να σας ανεβάζουν στο διαδίκτυο χωρίς την άδειά σας; Έχει περάσει σε άλλη σφαίρα».

Το επεισόδιο ξέσπασε στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη καταγγέλλοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέγραφε σε βίντεο τη διαδικασία, λίγο πριν εκείνη λάβει τον λόγο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αναστάτωση στην αίθουσα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της συνεδρίασης από τον προεδρεύοντα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο ίδιος προσπαθούσε να φάει ένα κράκερ μέσα στην αίθουσα λόγω έντονων πόνων που είχε . Όπως κατήγγειλε ο υπουργός, εκείνη ακριβώς την ώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου σήκωσε τη συσκευή της και άρχισε να τον βιντεοσκοπεί.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί λίγα λεπτά αργότερα. Τη στιγμή που ο λόγος είχε δοθεί στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε σε πολύ έντονο ύφος προς το προεδρείο, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο να καταγράφεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. «Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής» ζήτησε ο υπουργός Υγείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτή η παρέμβαση πυροδότησε νέα έκρηξη, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στα ύψη. Προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του σώματος. Η κίνηση αυτή όμως δεν ηρέμησε τα πνεύματα, καθώς ο υπουργός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισαν να ανταλλάσσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Κορύφωση της έντασης αποτέλεσε η οργισμένη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την απόφαση του προεδρείου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει μέσα στην αίθουσα, διαμαρτυρόμενη πως «δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται η κοινοβουλευτική συνεδρίαση απλώς και μόνο επειδή το ζήτησε ο Γεωργιάδης».

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις» - Τι είπε για το επεισόδιο Άδωνι-Ζωής

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη Euroleague

09:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η Τελευταία Κλήση»: Η ομηρία που είδε όλη η Ελλάδα live επιστρέφει ως θρίλερ

09:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Μάιο μετά την επίθεση στο Νότιο Παρς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι επιθέσεις σε κοιτάσματα φυσικού αερίου αποτελούν σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο

08:57ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης για καταγγελίες για τη γραμμή 1566: «Λειτουργεί κανονικά, εκατομμύρια τα ραντεβού»

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:55ΥΓΕΙΑ

5 λόγοι για τους οποίους τα χέρια και τα πόδια σας είναι πάντα κρύα

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Απατεώνας Ρομά παρίστανε τον γιατρό - Πιάστηκε με 10.000 ευρώ στα χέρια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

08:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Vamos Panathinaikos» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση για το πετρέλαιο: Θα μπορούσε να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι λένε οι ειδικοί - Το προηγούμενο ρεκόρ

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόκκινο» σε Κηφισό, Κατεχάκη και Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής - Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Ένας σοβαρά τραυματίας σε σύγκρουση δικύκλου με αγροτικό

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Σενάρια ανάπτυξης χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ - Οι επιλογές και το ρίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

09:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy» λόγω του πολέμου στο Ιράν: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου - Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Βενζινάδικα: Πού έχουν ξεκινήσει απεργίες διαρκείας - Τα δεδομένα για τους πρατηριούχους της Αττικής - Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

08:55ΥΓΕΙΑ

5 λόγοι για τους οποίους τα χέρια και τα πόδια σας είναι πάντα κρύα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ