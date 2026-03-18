Βουλή: Ο Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι τον βιντεοσκοπούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ώρα που έτρωγε

Προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του σώματος

Μίλτος Τσεκούρας

Νέο σκηνικό ακραίας έντασης εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με τη συνεδρίαση να βγαίνει εκτός ελέγχου και τελικά να οδηγείται σε διακοπή. Αφορμή για τη νέα σύγκρουση στάθηκε η καταγγελία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκοπούσε.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ο ίδιος προσπαθούσε να φάει ένα κράκερ μέσα στην αίθουσα λόγω έντονων πόνων που είχε . Όπως κατήγγειλε ο υπουργός, εκείνη ακριβώς την ώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου σήκωσε τη συσκευή της και άρχισε να τον βιντεοσκοπεί.

Η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί λίγα λεπτά αργότερα. Τη στιγμή που ο λόγος είχε δοθεί στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας απευθύνθηκε σε πολύ έντονο ύφος προς το προεδρείο, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο να καταγράφεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. «Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής» ζήτησε ο υπουργός Υγείας.

Αυτή η παρέμβαση πυροδότησε νέα έκρηξη, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης στα ύψη. Προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τις εργασίες του σώματος. Η κίνηση αυτή όμως δεν ηρέμησε τα πνεύματα, καθώς ο υπουργός και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άρχισαν να ανταλλάσσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Κορύφωση της έντασης αποτέλεσε η οργισμένη αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την απόφαση του προεδρείου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει μέσα στην αίθουσα, διαμαρτυρόμενη πως «δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται η κοινοβουλευτική συνεδρίαση απλώς και μόνο επειδή το ζήτησε ο Γεωργιάδης».

