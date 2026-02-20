Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου

Χαμόγελα, καρδούλες και φιλιά μοίρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας 

Νέο σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Ξανανέβηκε στην θέση του προεδρείου
Φιλιά και καρδούλες προς τα θεωρεία περιελάμβανε το νέο σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου σήμερα στη Βουλή.

Μάλιστα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και πρώην πρόεδρος της Βουλής, επέστρεψε έστω για λίγο στην θέση του προεδρείου, από όπου μοίρασε χαμόγελα.

Στη Βουλή διεξάγεται μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν. 4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Νέα ένταση χθες με Καιρίδη

Χθες πάντως ανέβηκαν οι τόνοι για μια ακόμη φορά στη Βουλή αμέσως μετά την παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα επεισόδια εις βάρος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Απευθυνόμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, η κ. Κωνσταντατοπούλου είπε:

«Ακούσατε τον αντιβασιλέα Άδωνι Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει τους υγειονομικούς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που διαμαρτύρονταν για την αποψίλωση του Νοσοκομείου της Νίκαιας να λέει ότι αυτοί είναι κομμουνιστές, δεν τους φοβάμαι, τους πολεμάω μια ζωή; Αυτή είναι η ρητορική σας. Με αυτή τη ρητορική, ο αντ' αυτού του Μητσοτάκη, γιατί είναι στην Ινδία, που κείται μακράν - γιόγκα λέτε κάνει; Μπορεί -, αυτός που μιλάει για λογαριασμό του Μητσοτάκη είναι ο αντιπρόεδρός του, ο οποίος χαρακτηρίζει τους μαχόμενος και αγωνιζόμενους υγειονομικούς του Νοσοκομείου του Νίκαιας κομμουνιστές που τους πολεμάει μια ζωή και πηγαίνει να τους επιβάλει την παρουσία του πλαισιωμένος από ΜΑΤ...».

Ο κ. Καιρίδης απάντησε:

«Είναι ανυπόφορο από ένα σημείο και μετά να προσπαθεί κανείς να απαντήσει με λογικά επιχειρήματα... Οι διαμαρτυρόμενοι, όταν είναι διαμαρτυρόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Όταν βιαιοπραγούν, παραβιάζουν τον νόμο και τίθενται υπό ποινικό κολασμό. Να το καταλάβετε αυτό. Ο εκάστοτε υπουργός Υγείας όχι απλώς δικαιούται, υποχρεούται να επισκέπτεται τα νοσοκομεία της χώρας και δεν θα του το απαγορεύσει κανείς...».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανταπάντησε:

«Κύριε Καιρίδη, επειδή ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της Χούντας, θα μαζεύετε τα λόγια σας. Έκανε τέσσερα χρόνια φυλακή. Εσείς κυβερνάτε με τους Βορίδηδες, τους Γεωργιάδηδες και τους Πλεύρηδες. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας, εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας. Με τους τσεκουροφόρους...Τους διαμαρτυρόμενους δεν τους πλακώνουμε στο ξύλο, δεν τους πλακώνουμε με τα ΜΑΤ».

Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε τον λόγο από τον προεδρεύοντα της έδρας Βασίλη Βιλιάρδο για να απαντήσει στην κ. Κωνσταντοπούλου, χωρίς όμως να του δίδεται, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη, δεν έχετε τον λόγο.

Δημήτρης Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε την αντιστασιακή.

Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη, τι τρόπος είναι αυτός;

Δημήτρης Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.

Βασίλης Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καθίστε κάτω.

Δημήτρης Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με τη Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη.

Βασίλης Βιλιάρδος: Τι τρόπος είναι αυτός; Δεν σας έδωσε κανείς το λόγο. Βγείτε έξω, σας παρακαλώ. Ντροπή είναι αυτό που κάνετε.

Δημήτρης Καιρίδης: Θα απαντάμε, κύριε πρόεδρε.

Ζωή Κωνταντοπούλου: Θα μας πείτε ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και μετά έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.

