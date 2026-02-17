Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαψεύδει τις καταγγελίες για απλήρωτους μισθούς και εργασιακό μπούλινγκ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε στις καταγγελίες περί εργασιακού εκφοβισμού και μη καταβολής μισθών, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει απλήρωτη υπάλληλος στο κόμμα της.

Σε δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής, η κ. Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά επί του ζητήματος, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών που κατατέθηκαν από την Άννα Καρακίτσου στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η Άννα Καρακίτσου υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της υπέστη επανειλημμένα περιστατικά απαξιωτικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς από την πρόεδρο του κόμματος.

Αμφισβήτηση των καταγγελιών

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι η φερόμενη καταγγέλλουσα, την οποία αναφέρει ως «Άννα Καρακίτσου γνωστή και ως Άννα Μελίτη», δεν εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας εδώ και πάνω από έναν χρόνο, καθιστώντας ψευδή τον ισχυρισμό ότι παραμένει απλήρωτη. Υποστήριξε ότι διαθέτει μηνύματα της Καρακίτσου με εγκωμιαστικά σχόλια προς το πρόσωπό της, τα οποία αποδεικνύουν την αναλήθεια των καταγγελιών.

Η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε σε προσωπικές αναφορές για την καταγγέλλουσα, λέγοντας ότι δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε live συναυλίες, διαμένει κατά καιρούς στην Πάρο και ασχολείται με άλλες εργασίες, επιχειρώντας να απορρίψει τον ισχυρισμό ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της Πλεύσης Ελευθερίας επίσημη ενημέρωση ούτε έχει κινηθεί υπηρεσιακά κάποιος έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας. Δεσμεύτηκε να αναζητηθούν ευθύνες για τη «σπέκουλα» και την εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

Τι υποστηρίζει η καταγγέλλουσα

Να σημειωθεί ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά η κυρία Καρακίτσου υποστήριξε ότι παρέμεινε απλήρωτη από τον Μάρτιο του 2025, αναφέροντας ότι της καταβλήθηκαν μόνο τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων. Δήλωσε ότι διεκδικεί τους μισθούς από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, το επίδομα αδείας, καθώς και τον μισθό Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2026.

Στο πολιτικό σκέλος, κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό για αναπαραγωγή της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης» και «συκοφαντικές επιθέσεις». Προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά όσων διαδίδουν ή ενισχύουν τις καταγγελίες.

Τέλος, επικαλέστηκε παλαιότερη καταγγελία του 2018, η οποία είχε λήξει με ανάκληση από τον καταγγέλλοντα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υποχωρεί απέναντι σε «συκοφαντίες, λάσπες και εκβιασμούς».

