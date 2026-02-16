Πλεύση Ελευθερίας: Πρώην εθελοντής καταγγέλλει στοχοποίηση για διαφορετικές απόψεις

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα καταγγελία για την Πλεύση Ελευθερίας, προερχόμενη από πρώην εθελοντή του κόμματος.

Ο Αλέξανδρος Καζάκος υπήρξε εθελοντής από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Μάιο του 2018 και περιγράφει δυσμενείς συνθήκες εργασίας και ψυχολογική πίεση.

Στην καταγγελία του, όπως περιγράφεται στην ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρει ότι «κάθε διαφορετικής άποψης προκαλούσε έντονες αντιδράσεις και προσωπική στοχοποίηση». Παράλληλα, μεταφέρει παρατηρήσεις άλλων εργαζομένων, όπως την αποχώρηση μιας πρώην υπαλλήλου λόγω πολύμηνης μη καταβολής αποδοχών και περιπτώσεις εργαζομένων που εργάζονταν επί μακρόν χωρίς αμοιβή ή επιστροφή προσωπικών εξόδων. Ο ίδιος τονίζει ότι δεν γνωρίζει το σύνολο των δεδομένων για αυτά τα περιστατικά, αλλά υπογραμμίζει ότι τέτοιες αναφορές υπήρχαν συχνά.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ότι πρόκειται για την τρίτη καταγγελία που έρχεται στη δημοσιότητα για το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά την περίπτωση της Βασιλικής Πολύζου και της κουνιάδας της βουλευτού Τζώρτζιας Κεφαλά.

Ο Αλέξανδρος Καζάκος κλείνει την καταγγελία του σημειώνοντας την ανάγκη να μοιραστεί την προσωπική του εμπειρία, καθώς θεωρεί πως το περιβάλλον της Πλεύσης Ελευθερίας δεν σεβάστηκε τα εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα των συνεργατών του.

