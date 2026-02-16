Κατατέθηκε η μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Όπως είχε προαναγγείλει προ ημερών, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατέθεσε τη Δευτέρα (16/02) μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. INTIME NEWS

Ο υπουργός εξερχόμενος από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων όπου κατέθεσε τη μήνυση έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατέθεσα σήμερα μήνυση κατά της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κυρίως για όσα έχει δηλώσει εναντίον μου για την υπόθεση της ”Βιολάντα”, που τα θεωρώ ακραίως συκοφαντικά. Η μήνυση είναι για συκοφαντική δυσφήμιση. Εγώ, όπως βλέπετε, καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορώντας κουστούμι. Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί τη ζωή του τόπου γι' αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή. Η προσπάθεια της να χτίσει πάνω μου ένα νέο αφήγημα ”Τεμπών” θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητα της».

«Εκρηκτική» συζήτηση στη Βουλή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε προαναγγείλει από τη Βουλή των Ελλήνων ότι θα προχωρούσε στην κατάθεση μήνυσης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από αναφορά της προέδρου της «Πλεύσης Ελευθερίας» την Πέμπτη (12/02) στην τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει με αφορμή την τραγωδία στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «η πρώτη αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες αυτές έπρεπε να ζουν, δεύτερη αλήθεια ότι αφαιρέθηκε η ζωή τους, τρίτη αλήθεια ότι εκτέθηκαν σε κίνδυνο θανάτου από εκείνους που ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη ζωή τους, τέταρτη αλήθεια, ότι επί δύο μήνες παραπονιούνταν οι εργαζόμενοι για δυσοσμία στους χώρους εργασίας και δεν τους άκουγε κανείς, πέμπτη αλήθεια ότι όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια, ήταν ο προκάτοχος σας, αυτό το ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης, που έχει διατελέσει και υπουργός Εργασίας...».

Ο Γεωργιάδης παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού απάντησε:

Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Το 40% έχει αποχωρήσει. Μπορεί να μείνει και μόνη της. Κανείς δεν μπορεί να την αντέξει. Για την καταγγελία της κας Καραγεωργοπουύλου το μόνο που γράψατε η αγάπη θα κερδίσει.

Εγώ είμαι στο κοινοβούλιο 18 χρόνια και κανείς δεν με έχει κατηγορήσει. Εσείς είστε 3 χρόνια και το 40% σας έχει φτύσει.

Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Στη συνέντευξη είπα επί λεξη ότι πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής. Η προσπάθεια συκοφαντίας δεν θα περάσει. Μετά την πράξη της κας Κωνσταντοπούλου να πάει στο αστυνομικό τμήμα 9 λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας μετά από 3 μήνες, τη Δευτέρα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και αυτά στη μήνυση

Εγώ δεν σας φοβάμαι...Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή

Η Κωνσταντοπούλου κατόπιν ανταπάντησε:

Κυρία Κεραμέως εξαντληθήκαν οι παρεμβάσεις σας και ήρθε το βαρύ πυροβολικό ο Γεωργιάδης. Να εξηγήσει πώς αλλάζει τις κοινοβουλευτικές καρέκλες σαν τα πουκάμισα. Αλήθεια κύριε Γεωργιάδη δεν ξέρατε τίποτα και απλώς είπατε ότι έχει καλή φήμη; Αλήθεια έχουν γίνει έλεγχοι; Αλήθεια επί θητείας σας στο Ανάπτυξης και στο υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνατε; Είστε εσείς κοινοβουλευτικό άνδρας; Που λέτε και ξελέτε. Είχατε περάσει 1014 γενναίες δεκατέσσερις τον κ. Μητσοτάκη που τώρα τον γλείφετε.

Είστε μια κυβέρνηση βυσματωμένη με το παρακράτος

Ο κ. Γεωργιάδης πήρε πάλι το λόγο:

Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη …. (Μετά από διακοπή της κ. Κωνσταντοπούλου: Είναι ανάγωγη, δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία)…. Να μάθει αγωγή που δεν της έμαθαν ο πατέρας της και η μάνας της...

Εν μέσω μεγάλη έντασης ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε με ιδιαίτερη ένταση στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις αρχές Φεβρουαρίου, μία μήνυση που κατατέθηκε 9 λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας, τα μεσάνυχτα λέγοντας για όσα του καταλόγισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας:

Αστυνομικός από τα Εξάρχεια, μου έστειλε μήνυμα πολύ κοροϊδευτικό για το πώς πήγατε – και είναι κρίμα για κοινοβουλευτική αρχηγό, με εκφράσεις -καταλαβαίνετε ποιες ήτανε- για την περιγραφή της σκηνής, ακόμη και το πώς πήγατε ντυμένη στο κέντρο αυτό δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Για να καταλάβει ο κόσμος που σας βλέπει πόσο γελοίο είναι να πηγαίνετε εννέα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα να καταθέσετε μήνυση, μόνο ένα γελοίο πρόσωπο τα κάνει αυτά, σαν εσάς. Δεν έχουμε εδώ καμία χούντα, μόνο τη δική σας γελοιότητα.

Τέλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπερασπίζεται τον Γιάννη Παναγόπουλο, αλλά ότι θεωρεί ιερό το τεκμήριο της αθωότητας, όπως συνηθίζεται στον Δυτικό κόσμο, όπως είπε, «αλλά εσείς από ιερά πράγματα δεν έχετε ιδέα, μόνο από βιαστές ξέρετε, αυτοί είναι οι πελάτες σας, ».

Μετά από όλα αυτά το λόγο πήρε εκ νέου η κυρία Κωνσταντοπούλου λέγοντας:

«Θα φτιάξω ένα βίντεο με την εικόνα του κ. Γεωργιάδη να ωρύεται, να του κλείνει η φωνή, να βγαίνει εκτός εαυτού και τελικά να ομολογεί ότι αστυνομικός του ΑΤ Εξαρχείων του γνωστοποίησε απόρρητα της διαδικασίας και του έδωσε αναφορά για πολιτική αρχηγό. Αυτό είναι το βαθύ παρακράτος. Εγώ θα κάνω τα πάντα για να τελειώσετε», είπε και ζήτησε την παραίτηση Χρυσοχοϊδή.

