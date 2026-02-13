Το Top-5 καυγάδων στη Βουλή: Από «Καλπογιάννη» και Ευάγγελο Γιαννόπουλο μέχρι την Κωνσταντοπούλου

Και μια περίπτωση σοβαρής δικαστικής διαμάχης... 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης
Δεν είναι λίγες οι φορές που στην σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία η Βουλή έχει μετατραπεί σε… ροντέο εξαιτίας σφοδρών προσωπικών ή αμιγώς πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Όσα διαδραματίστηκαν χθες στη Βουλή των Ελλήνων με πρωταγωνίστρια για πολλοστή φορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικαιολογούν απόλυτα τους λόγους που πολύς κόσμος – και κυρίως νεολαία- επιλέγει απολιτίκ στάση απαξιώνοντας τους πολιτικούς συλλήβδην. Και έτσι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά…

Η αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου (γιατί αν πάμε και σε καβγάδες σε επιτροπές χρειάζεται βιβλίο) έχει δει πολλάκις «μαλλιοτραβήγματα» και έχει ακούσει κουβέντες, που πιθανόν να μην ακούγονταν ούτε σε χαμαιτυπείο.

Ακολουθούν οι 5 πιο δυναμικές κόντρες στη Βουλή που οδήγησαν σε....εκτροπές:

1) Ο «Καλπογιάννης» το 1985

Ο όρος «Καλπογιάννης» αναφέρεται στον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ελευθέριο Καλογιάννη (1931-2024), επειδή κατά τη διάρκεια της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 1985 σε ένα κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης, άρπαξε την κάλπη από την αίθουσα της Ολομέλειας και τη μετέφερε στα γραφεία του κόμματός του, διαμαρτυρόμενος για τη χρήση έγχρωμων ψηφοδελτίων που, κατά την άποψή του, παραβίαζαν τη μυστικότητα της ψήφου.

kalpogiannhs.jpg

2) Ευάγγελος Γιαννόπουλος κατά Βασίλη Κεδίκογλου

Η κόντρα πυροδοτήθηκε κυρίως από τις καταγγελίες του Βασίλη Κεδίκογλου κατά του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Ευάγγελου Γιαννόπουλου για θέματα διαφάνειας και τη στάση του σε δικαστικά ζητήματα και... λέγε -λέγε έφτασε μέχρι την αντιστασιακή του δράση.

3) Το χαστούκι Κεδίκογλου

Το χαστούκι που έχει μείνει στην ιστορία αναφέρεται στο περιστατικό της 19ης Ιουνίου 1993, όταν ο Βασίλης Κεδίκογλου επιτέθηκε στον Στρατή Κόρακα (ΚΚΕ)

Ήταν αργά το βράδυ σε συνεδρίαση της Βουλής και ο Κεδίκογλου αγόρευε υπέρ νομοθετικής ρύθμισης, που επανέφερε απόστρατους στο στράτευμα. Ξάφνου, ο Στρατής Κόρακας τον ειρωνεύτηκε ρωτώντας τον: «Πάλι δικούς σου πας να βολέψεις;». Σαν να πατήθηκε κάποιο.. κόκκινο κουμπί του Κεδίκογλου πηδώντας τα έδρανα πλησίασε γρήγορα τον Στρατή Κόρακα, και τα υπόλοιπα ήταν ιστορία.

Σημειώνεται ότι το 2024, με αφορμή νέα επεισόδια στη Βουλή, το ιστορικό αυτό χαστούκι επανήλθε στην επικαιρότητα ως σημείο αναφοράς για την ιστορία της κοινοβουλευτικής έντασης στην Ελλάδα.

4) «Σκάσε ρε τσόκαρο»

Το επεισόδιο μεταξύ του Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΔΗ.ΣΥ.) και της Αννέτας Καββαδία (ΣΥΡΙΖΑ) σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την καταγγελία της κυρίας Καββαδία, ο Λεωνίδας Γρηγοράκος της επιτέθηκε φραστικά λέγοντάς της τη φράση «σκάσε ρε τσόκαρο». Η ένταση ξεκίνησε όταν η κυρία Καββαδία, κατά την ομιλία της, ανέφερε «να μην τσουβαλιάζουμε ότι όλοι ίδιοι είναι», προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης.
Η Αννέτα Καββαδία έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, καταγγέλλοντας τον Λεωνίδα Γρηγοράκο για σεξιστική και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.
Το θέμα παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος υπέβαλε υπόμνημα όπου, αν και αρχικά υπήρξαν διαρροές για διαφορετικούς διαλόγους, τελικά ζήτησε συγγνώμη για την απρεπή έκφραση.

5) Όλες οι περιπτώσεις με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και δεν είναι και λίγες...

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Κόντρες, κόντρες, κόντρες ων ουκ έστιν αριθμός. Με τον πρωθυπουργό, με υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης, η αντιπαράθεση με τον βουλευτή Κυριαζίδη που της είπε "να πάει να κάνει ένα παιδί", με τη Λιάνα Κανέλλη, με ... με.... με ....

Η δικαστική κόντρα Γιαννόπουλου - Κατριβάνου

Βέβαια, επειδή κατά πως φαίνεται η κόντρα Άδωνι Γεωργιάδη - Ζωή Κωνσταντοπούλου θα οδηγηθεί στις αίθουσες του δικαστηρίου μιας και ο υπουργός Υγείας υποσχέθηκε κατάθεση μήνυσης την προσεχή Δευτέρα με τη φράση μάλιστα «Εγώ θα σε βάλω φυλακή», ενδιαφέρον έχει και μια ακόμη θρυλική αντιπαράθεση που οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες, αποτελώντας το σήριαλ τη εποχής...

Ο καβγάς και η δικαστική διαμάχη μεταξύ του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ευάγγελου Γιαννόπουλου και του Θεόδωρου Κατριβάνου (πρώην βουλευτή και στελέχους της Αντίστασης που εθεωρείτο από πολλούς σαν ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως την γνωρίσαμε από την αρχή της δεκαετίας του '80) ήταν ένα από τα πιο έντονα πολιτικά/δικαστικά επεισόδια στα τέλη της δεκαετίας του '90.

Τα βασικά σημεία:

  • Αιτία της κόντρας: Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο Θ. Κατριβάνος αμφισβήτησε δημοσίως τη δράση του Ευάγγελου Γιαννόπουλου κατά την Εθνική Αντίσταση (1941-1944), υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στον ΕΛΑΣ ήταν «μύθος» και ότι εντάχθηκε σε αυτόν προς το τέλος, ενώ τον κατηγόρησε και για το μητρώο στρατολογίας του.
  • Η Δίκη (1999-2000): Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του Θ. Κατριβάνου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η δίκη χαρακτηρίστηκε «επική» καθώς περιελάμβανε έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο ανδρών.
  • Καταδίκη: Στις αρχές του 2000, το δικαστήριο καταδίκασε τον Θ. Κατριβάνο σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών για συκοφαντική δυσφήμιση, αναγνωρίζοντάς του ωστόσο ελαφρυντικά.
  • Πολιτική Διάσταση: Ο Κατριβάνος υποστήριξε ότι ο Γιαννόπουλος χρησιμοποίησε τη θέση του ως υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ο Γιαννόπουλος παρουσίαζε τον Κατριβάνο ως συκοφάντη.

Η υπόθεση αυτή έμεινε στην ιστορία ως μια προσωπική και πολιτική κόντρα με έντονο παρασκήνιο, η οποία εκτυλίχθηκε στα δικαστήρια.

