Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

Το μήνυμα που έστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το οποίο τον πληροφόρησε ότι αστυνομικός του ΑΤ Εξαρχείων ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατατέθηκε από την ίδια, κατά παράβαση του απορρήτου και της νομιμότητας, όπως καταγγέλλει.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προέβη σε σχετική ανάρτηση στο Facebook, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση στη Βουλή, όπου με τον Άδωνι Γεωργιάδη αντάλλαξαν βαριές κουβέντες.

Η ίδια έκανε λόγο για «παρακράτος», καθώς υποστήριξε πως ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων παραβιάζοντας το καθήκον του, του απέστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε απόρρητα της προδικασίας και του έδωσε και αναφορά για την παρουσία ακόμα και την ενδυμασία πολιτικής του αντιπάλου και πολιτικής αρχηγού».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».

«Καθήκον να αντιμετωπίσω το bullying», λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βουλή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο One, τονίζοντας ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε ξανά την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Εκνευρίστηκα όχι τόσο με αυτά που έλεγε, αλλά επειδή με διέκοπτε ασταμάτητα. Ξεκίναγα να πω ένα επιχείρημα και φώναζε από κάτω. Μέσα στα πολλά κουσούρια που έχει, είναι απαίσια σε όλα της, είναι και πολύ ανάγωγη. Είναι μία γυναίκα βαθιά προβληματική. Η γυναίκα αυτή, έχει κάνει το αμίμητο. Έχει πάει στη Γαλλία, υπερασπιζόμενη τον φίλο του Πούτιν τον Βινίκ, τσακώνεται με τους Γάλλους δικαστές, οι Γάλλοι δικαστές διακόπτουν τη δίκη, αυτή μένει μέσα στην αίθουσα, φεύγουν, πάνε στην απέναντι αίθουσα, κλειδώνουν την πόρτα, διορίζουν στον Βίνικ άλλον δικηγόρο, αυτή μένει απ'έξω, βαράει την πόρτα, δεν της ανοίγουν, καταδικάζουν σε έκδοση στην Αμερική τον Βίνικ απουσίας της Κωνσταντοπούλου. Οι Γάλλοι δικαστές δεν την άντεξαν και έφυγαν και πήγαν σε άλλη αίθουσα».

Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι η εικόνα η δική μου να φωνάζω στη Βουλή δεν είναι σωστή. Αλλά σήμερα τσακωνόταν με τον Γεωργαντά, με την Κεραμέως, με εμένα. Με εμένα δε, τσακώθηκε εν τη απουσία μου. Άρχισε να με βρίζει, εγώ είχα πάρα πολλή δουλειά και άρχισε να χτυπάει το κινητό μου, μου έστελναν βίντεο που με έλεγε 'ελεεινό υποκείμενο'. Την πρώτη φορά είπα να μην πάω να της απαντήσω, τη δεύτερη φορά μπαμ μπαμ, ε την τρίτη δεν είμαι και κανένας Γκάντι. Πήρε τρεις φορές τον λόγο και τρεις φορές με έβρισε».

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Εγώ έχω έναν κανόνα ιερό στη ζωή μου. Γενικά είμαι πολύ ευγενής. Πάντα, όμως, προσπαθώ να συμπεριφέρομαι στους άλλους όπως μου συμπεριφέρονται. Εάν κάποιος μου μιλάει ευγενικά, ποτέ δεν θα του μιλήσω άσχημα. Εάν, όμως, κάποιος νομίζει ότι θα μου κάνει bullying, σε αυτό αντιδρώ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει bullying στη Βουλή. Ξεκίνησε με οκτώ βουλευτές, έχει μείνει με πέντε. Αν φύγει ένας βουλευτής διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποια στιγμή θα φύγει κι άλλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να την αντέξει στα αλήθεια. Περιμένω να δω ποιος θα είναι ο επόμενος».

Και συμπλήρωσε: «Σε φτάνει στα όριά σου. Είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου. Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα. Βγήκε σήμερα και άρχισε να με κατηγορεί ότι εγώ συγκάλυψα τη Βιολάντα. Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη. Επειδή είπα ό,τι έγραφαν την επόμενη ημέρα όλα τα σάιτ, ότι ήταν μια πολυβραβευμένη εταιρία που είχε 25 διεθνή βραβεία. Επειδή το είπα εγώ στην τηλεόραση συγκάλυψα τη Βιολάντα. Μιλάμε για παλαβομάρες».

Όσο για το περιστατικό της μήνυσης ανέφερε: «Δεν με πήρε ο αστυνομικός που έλαβε τη μήνυση. Ένας αστυνομικός που την είδε, όταν ξύπνησα το πρωί είχα μήνυμα στο κινητό μου και μου έλεγε 'υπουργέ να σου πω να γελάσεις'. Τον πήρα τηλέφωνο, λέω 'τι έγινε;' και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία όλη η σκηνή. Με μία ρόμπα λέει μπήκε μέσα, από τον ύπνο κανονικά, στις 12 παρά εννιά λεπτά το βράδυ να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ήρεμα και ψύχραιμα, φαντάζεσαι τη στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπαίνει με μία ρόμπα, σαν robe de chambre, μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα να κάνει μήνυση; Μπορείς να τη φανταστείς τη σκηνή;».

«Με ενοχλεί η πονηριά»

Για το ίδιο περιστατικό πρόσθεσε: «Εμένα η ιδέα ότι πηγαίνω με έναν πολιτικό μου αντίπαλο στα δικαστήρια δεν μου αρέσει. Και δεν το έχω κάνει κιόλας. Τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αφού μου έκανε μήνυση και με είπε και 'κότα', γιατί δεν της είχα κάνει μήνυση. Με ενοχλεί η πονηριά. Πήγε λίγο πριν λήξει η προθεσμία, για να μην μπορώ εγώ να της κάνω μήνυση για όσα μου είχε σούρει εκείνη την ημέρα και σήμερα, μετά τη στιχομυθία που είχαμε, πήγε η κ. Ρούσσου και είπε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου πήγε για να μην μπορώ να της κάνω μήνυση. Το είπε η ίδια η βουλευτής της. Μετά από λίγα λεπτά».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Θα κάνω με την Κωνσταντοπούλου ό,τι έκανα με τον Πολάκη. Τον κέρδισα σε όλα τα δικαστήρια και τώρα έχει γίνει αρνάκι. Το ίδιο θα κάνω και με την Κωνσταντοπούλου. Θα με τσαλακώσει, θα χάσω ψήφους, κάποιοι θα πουν 'μην ασχολείσαι μαζί της', αλλά εγώ θα κάνω το καθήκον μου στη Δημοκρατία. Το να αντιμετωπίσω το bullying της Ζωής Κωνσταντοπούλου είναι το καθήκον μου στη Δημοκρατία. Γιατί ξέρω ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί βουλευτές. Οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές δεν θέλουν να μπλέξουν. Δεν θέλουν να τσαλακωθούν. Δεν θέλουν να τους παίρνουν τα κανάλια να βρίζονται με αυτή»

Τέλος σημείωσε: «Σε αυτό το κοινό το αντισυστημικό που απευθύνεται η κυρία, όταν δεν της απαντάμε τι περνάει; Ότι έχει δίκιο, ότι φοβόμαστε, αυτό περνάει. Άρα, χτίζει ένα ακροατήριο και ένα αφήγημα, 'εμένα με φοβούνται όλοι'. Καθήκον μου προς τη Δημοκρατία είναι να αντιστέκομαι στο bullying. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία, να το θεωρούμε ποινικό αδίκημα και να το αφήνουμε να γίνεται μπροστά μας στη Βουλή από μία κυρία, που κάνει bullying στους εργαζόμενους της Βουλής, στους βουλευτές, στους αντιπάλους βουλευτές, στους υπουργούς, στον πρωθυπουργό».

Ο καβγάς Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη στη Βουλή

Αντιπαράθεση δίχως τέλος σήμερα στη Βουλή με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Κωνσταντοπούλου είπε με αφορμή την τραγωδία στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Η πρώτη αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες αυτές έπρεπε να ζουν, δεύτερη αλήθεια ότι αφαιρέθηκε η ζωή τους, τρίτη αλήθεια ότι εκτέθηκαν σε κίνδυνο θανάτου από εκείνους που ήταν υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τη ζωή τους, τέταρτη αλήθεια, ότι επί δύο μήνες παραπονιούνταν οι εργαζόμενοι για δυσοσμία στους χώρους εργασίας και δεν τους άκουγε κανείς, πέμπτη αλήθεια ότι όταν έγινε η έκρηξη, ο πρώτος που βγήκε να δώσει διαπιστευτήρια, ήταν ο προκάτοχος σας, αυτό το ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης, που έχει διατελέσει και υπουργός Εργασίας...».

Ο κ. Γεωργιάδης παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού απάντησε: «Η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή τα τελευταία χρόνια. Το γνωρίζουν οι βουλευτές της. Το 40% έχει αποχωρήσει. Μπορεί να μείνει και μόνη της. Κανείς δεν μπορεί να την αντέξει. Για την καταγγελία της κας Καραγεωργοπουύλου το μόνο που γράψατε η αγάπη θα κερδίσει.

Εγώ είμαι στο κοινοβούλιο 18 χρόνια και κανείς δεν με έχει κατηγορήσει. Εσείς είστε 3 χρόνια και το 40% σας έχει φτύσει.

Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Στη συνέντευξη είπα επί λεξη ότι πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής. Η προσπάθεια συκοφαντίας δεν θα περάσει. Μετά την πράξη της κας Κωνσταντοπούλου να πάει στο αστυνομικό τμήμα 9 λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας μετά από 3 μήνες, τη Δευτέρα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και αυτά στη μήνυση

Εγώ δεν σας φοβάμαι...Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή».

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατόπιν ανταπάντησε: «Κυρία Κεραμέως εξαντληθήκαν οι παρεμβάσεις σας και ήρθε το βαρύ πυροβολικό ο Γεωργιάδης. Να εξηγήσει πώς αλλάζει τις κοινοβουλευτικές καρέκλες σαν τα πουκάμισα. Αλήθεια κύριε Γεωργιάδη δεν ξέρατε τίποτα και απλώς είπατε ότι έχει καλή φήμη; Αλήθεια έχουν γίνει έλεγχοι; Αλήθεια επί θητείας σας στο Ανάπτυξης και στο υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνατε; Είστε εσείς κοινοβουλευτικό άνδρας; Που λέτε και ξελέτε. Είχατε περάσει 1014 γενναίες δεκατέσσερις τον κ. Μητσοτάκη που τώρα τον γλείφετε.

Είστε μια κυβέρνηση βυσματωμένη με το παρακράτος».

Ο κ. Γεωργιάδης πήρε πάλι το λόγο: «Δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη …. (Μετά από διακοπή της κ. Κωνσταντοπούλου: Είναι ανάγωγη, δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία)…. Να μάθει αγωγή που δεν της έμαθαν ο πατέρας της και η μάνας της...»

Εν μέσω μεγάλη έντασης ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε με ιδιαίτερη ένταση στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις αρχές Φεβρουαρίου, μία μήνυση που κατατέθηκε 9 λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας, τα μεσάνυχτα λέγοντας για όσα του καταλόγισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας: «Αστυνομικός από τα Εξάρχεια, μου έστειλε μήνυμα πολύ κοροϊδευτικό για το πώς πήγατε – και είναι κρίμα για κοινοβουλευτική αρχηγό, με εκφράσεις -καταλαβαίνετε ποιες ήτανε- για την περιγραφή της σκηνής, ακόμη και το πώς πήγατε ντυμένη στο κέντρο αυτό δέκα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Για να καταλάβει ο κόσμος που σας βλέπει πόσο γελοίο είναι να πηγαίνετε εννέα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα να καταθέσετε μήνυση, μόνο ένα γελοίο πρόσωπο τα κάνει αυτά, σαν εσάς. Δεν έχουμε εδώ καμία χούντα, μόνο τη δική σας γελοιότητα».

Τέλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπερασπίζεται τον Γιάννη Παναγόπουλο, αλλά ότι θεωρεί ιερό το τεκμήριο της αθωότητας, όπως συνηθίζεται στον Δυτικό κόσμο, όπως είπε, «αλλά εσείς από ιερά πράγματα δεν έχετε ιδέα, μόνο από βιαστές ξέρετε, αυτοί είναι οι πελάτες σας».

Μετά από όλα αυτά το λόγο πήρε εκ νέου η κυρία Κωνσταντοπούλου λέγοντας: «Θα φτιάξω ένα βίντεο με την εικόνα του κ. Γεωργιάδη να ωρύεται, να του κλείνει η φωνή, να βγαίνει εκτός εαυτού και τελικά να ομολογεί ότι αστυνομικός του ΑΤ Εξαρχείων του γνωστοποίησε απόρρητα της διαδικασίας και του έδωσε αναφορά για πολιτική αρχηγό. Αυτό είναι το βαθύ παρακράτος. Εγώ θα κάνω τα πάντα για να τελειώσετε», είπε και ζήτησε την παραίτηση Χρυσοχοϊδή.

