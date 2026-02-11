Γεωργιάδης για Καραγεωργοπούλου: Ακραία και συκοφαντική η δήλωσή της για τον Δένδια, θα έκανα μήνυση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έστρεψε τα βέλη του κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου, ενώ αναφέρθηκε και στην αποχώρηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, η οποία άφησε αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Εγώ αν έλεγε η κυρία Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κυρίας Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια - Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κυρία Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο».

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας με αιχμές για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και σε συνέντευξή της στο documento είπε ότι αποχώρησε γιατί η πρόεδρος του κόμματος δεν την άφηνε να καταθέτει ερωτήματα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

«Δείξε μια γενναιότητα, 50 χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι...»

Ο υπουργός Υγείας έστρεψε τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την στάση που τηρεί το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, μιας κι ο συνδικαλιστής που κατηγορείται για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, ανήκε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

«Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει. Και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλει να σώσει εσάς. Αυτά μου προκαλούν απέχθεια... δείξε ρε μια γενναιότητα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια είναι, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είσαι... τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο πολιτική λίγο γενναιοψυχία» είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action 24 και κατέληξε: «Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;», αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας.

