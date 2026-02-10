Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκο Βελόπουλο εξαπέλυσε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση σε εκπομπή του ACTION24, η οποία νωρίτερα είχε φιλοξενήσει τον κ. Βελόπουλο, ο υπουργός Υγείας ανέφερε:

«Στη δίκη που αρχίζει σε ένα μήνα δεν περιλαμβάνεται το λαθρεμπόριο. Αν υπήρχε θα είχε ασκηθεί δίωξη, κανείς από τους πραγματογνώμονες δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας για να πει για λαθρεμπόριο. Ο Βελόπουλος ας ονομάσει τον φίλο του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, είναι όλα ψέμα για ψήφους . Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα».

Την παρέμβαση Γεωργιάδη ακολούθησε μήνυμα του κ. Βελόπουλου στην εκπομπή όπου διευκρίνισε ότι το όνομα του φίλου του ήταν: Γιώργος Κυριακίδης

