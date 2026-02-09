Γεωργιάδης απαντά στον Βενιζέλο από το Newsbomb.gr: Δεν κάνουμε κυβέρνηση με Βελόπουλο- Λατινοπούλου

Στη συνέντευξη του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Newsbomb.gr για τις συνεργασίες που προτίθεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές, απάντησε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη συνέντευξή του στο Meeting Point του Newsbomb.gr και την Όλγα Τρέμη, αναπτύσσοντας το σκεπτικό του γύρω από την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε πως ένα από τα κύρια ζητούμενα είναι οι ενδεχόμενες συνεργασίες με τις οποίες θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία (που προηγείται στις δημοσκοπήσεις) μετά τις επόμενες εκλογές. «Θα συνεργαστεί με τον Βελόπουλο, θα συνεργαστεί με τη Λατινοπούλου;», διερωτήθηκε σχετικά, προσθέτοντας πως είναι άστοχο να ερωτάται μόνο το ΠΑΣΟΚ με ποιον προτίθεται να συνεργαστεί μετεκλογικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 32:17:

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε κατηγορηματικά: «Αγαπητέ Ευάγγελε Βενιζέλε, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου. Στέλνω μήνυμα στον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου σεβαστέ ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει κυβέρνηση με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, πήγαινε στον φίλο σου τον Ανδρουλάκη και πες μας τι θα κάνετε». Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε πως η Νέα Δημοκρατία μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί: «Πλην του ΠΑΣΟΚ, άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε ξανά εκλογές» είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ.

Διαβάστε επίσης