Βενιζέλος: Ανιστόρητο ότι ασκώ κριτική επειδή ο Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο Δημοκρατίας

Συνταγματικό λαϊκισμό, θεσμικά ψεύδη και απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης καταλογίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τη συζήτηση που έχει ανοίξει πάνω στην αναθεώρηση του Συντάγματος, μιλώντας στην εκπομπή Meeting Point του Newsbomb.

Την ίδια ώρα, απορρίπτει ως υποτιμητική και ανιστόρητη, οποιαδήποτε συζήτηση περί δικής του επανόδου στην κεντρική πολιτική σκηνή: «Τι λένε όλοι; Α, μπορεί να ασκώ κριτική γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ είχε αφήσει ενδεχόμενο να με προτείνει. Α, λέω αυτό γιατί έχω φιλοδοξία να γίνω πρωθυπουργός, λέω το άλλο γιατί έχω φιλοδοξία να γίνω πατριάρχης και ασχολούμαι με θέματα θεολογικά. Λοιπόν, αυτή η ιστορία -η οποία είναι ανιστόρητη και υποτιμητική- πρέπει να σταματήσει».

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί ο αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγματος, γι' αυτό δεν πρέπει να δοθεί από αυτή τη Βουλή πλειοψηφία 180 ψήφων, σε καμία προς αναθεώρηση διάταξη.

«Γίνεται μία συζήτηση περί εκλογών, χωρίς καν να ξέρουμε τα πολιτικά υποκείμενα ποια είναι. Και κινείται μία διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος που κινδυνεύει να βρεθεί κρεμασμένη στα μανταλάκια, και από κάτω να υπάρχει μία απολύτως ασαφής κατάσταση, η οποία να είναι έτοιμη να κατασπαράξει τον καταστατικό χάρτη της χώρας» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Ευάγγελο Βενιζέλο:

Η συζήτηση ξεκινά από το τραγικό δυστύχημα στη Χίο και το θάνατο 15 μεταναστών, το βράδυ της Τρίτης (03/02/2026). «Δυστυχώς τέτοια περιστατικά που οδηγούν σε πολύνεκρα δυστυχήματα -εάν τα χαρακτηρίσουμε δυστυχήματα- είναι συχνά-πυκνά στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Είχαμε το μεγάλο συμβάν της Πύλου προεκλογικά, είχαμε το Αγαθονήσι παλαιότερα, τώρα έχουμε αυτό. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα διερευνήσει εις βάθος τα δεδομένα. Θέλω να ελπίζω ότι το Λιμενικό ενήργησε σωστά» αναφέρει ο κ. Βενιζέλος.

«Από την άλλη μεριά, πρέπει να είναι σαφές ότι η προστασία των συνόρων και ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγεί σε σωρεία θανάτων» προσθέτει.

«Θεσμική και πολιτική πρόκληση»

Σε ερώτημα της Όλγας Τρέμη για την συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Βενιζέλος ξεκινά από το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών: «Η διαχείριση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί της ευθύνης των Υπουργών από τον κ. Μητσοτάκη είναι η επιτομή του συνταγματικού λαϊκισμού και του θεσμικού ψεύδους.

»Διότι η κυβέρνηση της ΝΔ, το 2019, βρήκε υπό αναθεώρηση το άρθρο 86 από την προηγούμενη Βουλή που είχαν πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες, και θα μπορούσε να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε.

»Η μόνη αλλαγή που έκανε, ήταν ότι κατάργησε την ειδική πρόβλεψη περί παραγραφής. Κι ενώ την κατάργησε στο Σύνταγμα, δεν την κατάργησε στο Νόμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμη και σήμερα πολύ σοβαρό νομικό πρόβλημα, αν η απάλειψη μιας συνταγματικής διάταξης χωρίς να καταργηθεί ο ειδικός και ρητός νόμος, επιφέρει πράγματι αλλαγή του καθεστώτος της παραγραφής που είναι διάταξη ουσιαστικού ποινικού δικαίου».

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, είναι «σαφής η απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Οπότε, αν ήθελε η πλειοψηφία της ΝΔ καλύτερο άρθρο 86 που να μην προκαλεί την κοινωνία, όπως λέμε σήμερα στη δημόσια συζήτηση, μπορούσε να το κάνει το 2019».

«Η ΝΔ θέλει να εφαρμόσει το άρθρο 86, όπως το εφάρμοσε στην υπόθεση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για μία πρόκληση, θεσμική, πολιτική και διανοητική

Είναι όλη η αφήγηση ψέμα. Είναι όλη η αφήγηση μία επίδειξη ακραίου συνταγματικού λαϊκισμού» επισημαίνει.

«Όχι σε πλειοψηφία 180 στην πρώτη Βουλή»

Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, η παρούσα Βουλή δεν πρέπει να δώσει πλειοψηφία 180 ψήφων σε καμία από τις διατάξεις που θα τεθούν προς αναθεώρηση: «Λέει ο κ. Μητσοτάκης -απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ- ελάτε να ψηφίσουμε όλοι μαζί, την ανάγκη αναθεώρησης κάποιων διατάξεων, να συγκεντρώσουμε 180, ώστε η επόμενη Βουλή να μπορεί με 151 να αναθεωρήσει το Σύνταγμα, δηλαδή να διαμορφώσει τις διατάξεις.

»Προεκλογικά, δεν θα είναι η αναθεώρηση το ζήτημα, θα είναι η αγροτική πολιτική, η πολιτική στέγης, οι σχέσεις με την Τουρκία, οι επενδύσεις. Ποιοι θα είναι οι 151; Δεν ξέρουμε» τονίζει ο κ. Βενιζέλος και προσθέτει: «Θα εμπιστευτούμε το Σύνταγμα σε μια πλειοψηφία 151 που δεν την ξέρουμε και μπορεί να επικαθορίζεται από την άπω Δεξιά;»

«Κάνουμε μία συζήτηση περί εκλογών, χωρίς καν να ξέρουμε τα πολιτικά υποκείμενα ποια είναι. Και κινείται μία διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος που κινδυνεύει να βρεθεί κρεμασμένη στα μανταλάκια, και από κάτω να υπάρχει μία απολύτως ασαφής κατάσταση, η οποία να είναι έτοιμη να κατασπαράξει τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Και γι’ αυτό δεν θέλω να δοθεί πλειοψηφία 180 σε καμία διάταξη στην πρώτη Βουλή. Πρέπει να διαφυλαχθεί ο αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγματος».

«Υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι οι αρχηγοί των κομμάτων»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος απορρίπτει ως υποτιμητική και ανιστόρητη, οποιαδήποτε συζήτηση περί δικής του επανόδου στην κεντρική πολιτική σκηνή:

«Επειδή η χώρα είναι συνηθισμένη σε μία μίζερη προσέγγιση των θεμάτων, τι λένε όλοι; Α, μπορεί να ασκώ κριτική γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ είχε αφήσει ενδεχόμενο να με προτείνει. Α, λέω αυτό γιατί έχω φιλοδοξία να γίνω πρωθυπουργός, λέω το άλλο γιατί έχω φιλοδοξία να γίνω πατριάρχης και ασχολούμαι με θέματα θεολογικά. Λοιπόν, αυτή η ιστορία -η οποία είναι ανιστόρητη και υποτιμητική- πρέπει να σταματήσει».

Τέλος, διαβεβαιώνει ότι στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ συνολικά και δίνει μία συμβουλή στο Κίνημα:

«Είμαι πάντα δίπλα στο ΠΑΣΟΚ, είμαι παλιός πρόεδρός του, στηρίζω τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ συνολικά, θέλω να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση, αλλά δεν μετέχω στα όργανά του, δεν διαμορφώνω τη θέση του, δεν ξέρω λεπτομερώς τι γίνεται και θέλω να καταλάβουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδίως τα στελέχη που έχουν φιλοδοξίες, ότι η μοίρα τους είναι κοινή. Εάν πρόκειται να πάνε καλά, θα πάνε καλά επειδή θα το θέλουν και θα το επιδιώξουν όλοι μαζί. Εάν δεν πάνε καλά, αυτό θα βλάψει όλους μαζί».

Διαβάστε επίσης