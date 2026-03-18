Youth Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος

Ανοίγει σε λίγες ημέρες η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του Youth Pass, από το οποίο μπορούν να επωφεληθούν 18χρονα και 19χρονα άτομα και θα μπορούν να το αξιοποιήσουν σε διάφορες υπηρεσίες.

Το Youth Pass είναι άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εφόσον εγκριθεί από το σύστημα έπειτα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, περνάει στον λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διατηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.

Η κάρτα παραμένει ενεργή για 2 χρόνια από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει την 1η Απριλίου. Τα χρήματα θα καταβληθούν την 31η Μαΐου, ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 18 ή 19 τους έτη μέχρι την τελευταία ημέρα του 2025. Οι 19 χρονοι, εφόσον πραγματοποίησαν την διαδικασία πέρυσι κι έλαβαν την ενίσχυση, δεν χρειάζεται να την επαναλάβουν, καθώς πιστώνονται αυτομάτως τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι καλούνται από την 1η Απριλίου να καταχωρήσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/youthpass

Πού μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επίδομα οι δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα τομέων εφόσον βέβαια οι επιχειρήσεις υπάγονται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (MCC).

Πρόκειται για τους κωδικούς:

3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων

3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις /καταλύματα

4111 μεταφορές

4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4121 υπηρεσίες ταξί

4131 υπηρεσίες λεωφορείων

4411 θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

4511 λοιπές αερομεταφορές

4582 αεροδρόμια / αεροσταθμοί

4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία

4789 λοιπές μεταφορές

5551 ενοικίαση σκαφών

5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

5815 ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

5942 Βιβλιοπωλεία

7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

7033 κάμπινγκ

7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

7832 σινεμά

7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

7922 θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

7929 ορχήστρες και μπάντες

7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

7997 υπηρεσίες γυμναστηρίου

7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

