Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται στις 31 Μαρτίου
Η λίστα με τα προνοιακά επιδόματα που θα καταβληθούν στις 31 Μαρτίου
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.
Για τον Μάρτιο, η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ αναμένεται να γίνει την Τρίτη 31/3, αν και οι δικαιούχοι θα αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους – εφόσον διαθέτουν internet banking- από τις 30/3.
Τα επιδόματα που πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου
Ειδικότερα, ο ΟΠΕΚΑ πληρώνει τα εξής επιδόματα στις 31 Μαρτίου:
- Επίδομα Παιδιού
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά επιδόματα
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
- Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
