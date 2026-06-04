Ναύπακτος: Η μητέρα που έσωσε το παιδί της από την τρελή πορεία του ΙΧ - «Ήταν με πολλά χιλιόμετρα»

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια να παρασύρει τραπεζοκαθίσματα, έξι σταθμευμένα δίκυκλα και δύο αυτοκίνητα, πριν τελικά ακινητοποιηθεί

Ναύπακτος: Η μητέρα που έσωσε το παιδί της από την τρελή πορεία του ΙΧ - «Ήταν με πολλά χιλιόμετρα»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο κέντρο της Ναυπάκτου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πεζοδρόμιο, τραπεζοκαθίσματα, δίκυκλα και αυτοκίνητα.
  • Το αυτοκίνητο κινήθηκε ανεξέλεγκτα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε διάφορα αντικείμενα.
  • Μητέρα που βρισκόταν κοντά αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και απομάκρυνε εγκαίρως το παιδί της, αποτρέποντας σοβαρό τραυματισμό ή δυστύχημα.
  • Η μητέρα υπέστη ελαφρά τραύματα και εκδορές, ενώ το παιδί της τραυματίστηκε ελαφρά από την απότομη απομάκρυνση.
  • Η σφοδρότητα του τροχαίου προκάλεσε εκσφενδονισμό δίκυκλων και σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.
Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από το βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου στο κέντρο της Ναυπάκτου, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ανέβηκε σε πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια να προσκρούει σε τραπεζοκαθίσματα, έξι σταθμευμένα δίκυκλα και δύο αυτοκίνητα, πριν ακινητοποιηθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το όχημα φτάσει στο σημείο, μια μητέρα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και κατάφερε να απομακρύνει εγκαίρως το παιδί της, αποτρέποντας ένα πιθανό δυστύχημα.

Η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε παρακείμενο κατάστημα όταν άκουσε τον θόρυβο και είδε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος της.

Όπως περιγράφει στο Mega, αντέδρασε ακαριαία, άρπαξε το παιδί της και το απομάκρυνε από το σημείο, την ώρα που το όχημα συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

«Άκουσα τον θόρυβο του αυτοκινήτου και όταν σήκωσα το βλέμμα μου το είδα να έρχεται καταπάνω μας. Πήρα αμέσως το παιδί μου και το απομάκρυνα. Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι καλά. Δεν έχει κάτι, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από εμένα που την πέταξα. Έχω χτυπήσει στα πόδια μου. Έχω μελανιές, έχω κάτι σκισίματα από τις λαμαρίνες. Ήταν με πολλά χιλιόμετρα. Όσο πήγαινε προφανώς το γκάζι. Το είχε πατήσει».

Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί της είναι καλά στην υγεία του, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα από την απότομη απομάκρυνση, ενώ η ίδια τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και υπέστη εκδορές από θραύσματα και λαμαρίνες.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, ώστε αρκετά δίκυκλα εκσφενδονίστηκαν στο οδόστρωμα, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα που βρέθηκαν στην πορεία του αυτοκινήτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: Είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητο - Τα αρχεία στο λογιστικό γραφείο που «καίνε» τον δράστη

21:20LIFESTYLE

Συγκινεί ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος για την μάχη με τον καρκίνο - «Με έπεισα ότι είμαι δυνατός»

21:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γάλα μολυσμένο με βακτήρια έστειλε στα νοσοκομεία δεκάδες ανθρώπους

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη - Δεν την έχει επισκεφθεί κανείς ένα 48ωρο μετά το τροχαίο

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα κοντά στο Προκόπι Ευβοίας - Δύο οι εστίες έπειτα από κεραυνούς

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στράτος Σιμόπουλος: Τρικάκια πέταξαν κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επίθεση με βαλλίστρα σε πανεπιστήμιο – Ένας τραυματίας

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 16χρονη στην Πάτρα: Χάθηκαν τα ίχνη της, καθώς επέστρεφε από το σχολείο

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά ΝΔ, οι ανατροπές, οι έδρες και η κυβερνητική εξίσωση

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Συμπλοκή με πυροβολισμούς - Χειροπέδες σε 13 άτομα

20:23ΕΘΝΙΚΑ

Νέες απειλές από την Άγκυρα: «Παρακολουθούμε τους εξοπλισμούς Ελλάδας και Κύπρου»

20:21ANNOUNCEMENTS

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Η μητέρα που έσωσε το παιδί της από την τρελή πορεία του ΙΧ - «Ήταν με πολλά χιλιόμετρα»

20:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Θες να δεις τους Νικς να γράφουν ιστορία; Πρέπει να πληρώσεις το λιγότερο 6.000 ευρώ!

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος μυστήριο εντοπίστηκε να πετάει πάνω από την Area 51 στις ΗΠΑ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι αράχνες «daddy longlegs» μπορούν να φάνε μέχρι και... gummy bears

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Βίαια επεισόδια σε μαθητικό συλλαλητήριο και συγκρούσεις με την αστυνομία - Βίντεο

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βούτσιτς: Επί τάπητος η συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας στην ενέργεια

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 16χρονη στην Πάτρα: Χάθηκαν τα ίχνη της, καθώς επέστρεφε από το σχολείο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά ΝΔ, οι ανατροπές, οι έδρες και η κυβερνητική εξίσωση

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτική ανάρτηση από τον Υπάτιο Πατμάνογλου 9 χρόνια μετά το τροχαίο που έχασε σύζυγο και γιο - «Η πληγή δεν κλείνει, κρύβεται»

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη - Δεν την έχει επισκεφθεί κανείς ένα 48ωρο μετά το τροχαίο

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα κοντά στο Προκόπι Ευβοίας - Δύο οι εστίες έπειτα από κεραυνούς

19:22ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο τριχωτό της κεφαλής όταν λούζεστε μόνο μία φορά την εβδομάδα

18:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Έλον Μασκ «έριξε» επικό trailer της Ιλιάδας στο X και το Χόλιγουντ «τρίζει» - «Θέλετε και ολόκληρη την ταινία;»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε παιδί και έχει ρούχα παρόμοια με της 11χρονης – Τι λέει η εισαγγελέας

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: Πολτοποιήθηκε το χέρι 27χρονου σε μηχανή κιμά

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο 18 φάσεων που εκθέτουν την ήδη έκθετη ΚΕΔ

19:06LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η έκπληξη για τα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα - Παρούσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

21:20LIFESTYLE

Συγκινεί ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος για την μάχη με τον καρκίνο - «Με έπεισα ότι είμαι δυνατός»

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Έστησε καρτέρι στον αδελφό του και τον σκότωσε - Ισχυρίστηκε ότι ήταν ατύχημα

17:31ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έκοψαν με τροχό το ντουλάπι της Τυχεροπούλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ