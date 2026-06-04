Ναύπακτος: Η μητέρα που έσωσε το παιδί της από την τρελή πορεία του ΙΧ - «Ήταν με πολλά χιλιόμετρα»

Snapshot Ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο κέντρο της Ναυπάκτου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πεζοδρόμιο, τραπεζοκαθίσματα, δίκυκλα και αυτοκίνητα.

Το αυτοκίνητο κινήθηκε ανεξέλεγκτα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε διάφορα αντικείμενα.

Μητέρα που βρισκόταν κοντά αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και απομάκρυνε εγκαίρως το παιδί της, αποτρέποντας σοβαρό τραυματισμό ή δυστύχημα.

Η μητέρα υπέστη ελαφρά τραύματα και εκδορές, ενώ το παιδί της τραυματίστηκε ελαφρά από την απότομη απομάκρυνση.

Η σφοδρότητα του τροχαίου προκάλεσε εκσφενδονισμό δίκυκλων και σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από το βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου στο κέντρο της Ναυπάκτου, όταν ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και ανέβηκε σε πεζοδρόμιο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, με το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια να προσκρούει σε τραπεζοκαθίσματα, έξι σταθμευμένα δίκυκλα και δύο αυτοκίνητα, πριν ακινητοποιηθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το όχημα φτάσει στο σημείο, μια μητέρα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και κατάφερε να απομακρύνει εγκαίρως το παιδί της, αποτρέποντας ένα πιθανό δυστύχημα.

Η γυναίκα βρισκόταν κοντά σε παρακείμενο κατάστημα όταν άκουσε τον θόρυβο και είδε το αυτοκίνητο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος της.

Όπως περιγράφει στο Mega, αντέδρασε ακαριαία, άρπαξε το παιδί της και το απομάκρυνε από το σημείο, την ώρα που το όχημα συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

«Άκουσα τον θόρυβο του αυτοκινήτου και όταν σήκωσα το βλέμμα μου το είδα να έρχεται καταπάνω μας. Πήρα αμέσως το παιδί μου και το απομάκρυνα. Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι καλά. Δεν έχει κάτι, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από εμένα που την πέταξα. Έχω χτυπήσει στα πόδια μου. Έχω μελανιές, έχω κάτι σκισίματα από τις λαμαρίνες. Ήταν με πολλά χιλιόμετρα. Όσο πήγαινε προφανώς το γκάζι. Το είχε πατήσει».

Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί της είναι καλά στην υγεία του, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα από την απότομη απομάκρυνση, ενώ η ίδια τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια και υπέστη εκδορές από θραύσματα και λαμαρίνες.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, ώστε αρκετά δίκυκλα εκσφενδονίστηκαν στο οδόστρωμα, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και σε σταθμευμένα οχήματα που βρέθηκαν στην πορεία του αυτοκινήτου.

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