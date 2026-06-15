Καιρός: Με ηλιοφάνεια ξεκινά η εβδομάδα – Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot • Ο καιρός της Δευτέρας 15 Ιουνίου θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, που θα φτάσει έως και 35 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά. • Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και νότια με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι βόρειοι με την ίδια ένταση. • Την Τρίτη 16 Ιουνίου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με θερμοκρασία σταθερή στους 30

35 βαθμούς Κελσίου. • Την Τετάρτη 17 Ιουνίου προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και κεντρικά. • Τις επόμενες ημέρες έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά και ανέμους που θα φτάνουν τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 με 30 και στα ηπειρωτικά τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 16-06-2026

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα νότια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.