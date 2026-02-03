Τέλος στο ακαταδίωκτο υπουργών και συνταγματικά φρένο στα ελλείμματα σχεδιάζει ο Μητσοτάκης

Ψηλά στην πολιτική ατζέντα ανεβάζει η κυβέρνηση τη συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «ανοίγει» ευρύ κύκλο συζητήσεων για αλλαγές που αφορούν την οικονομία, τη Δικαιοσύνη, τα πανεπιστήμια και τη λειτουργία του κράτους

Δημήτρης Κοτταρίδης

Ψηλά στο δημόσιο διάλογο και την πολιτική ατζέντα θα επιδιώξει να κρατήσει η κυβέρνηση τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που άνοιξε και επίσημα χθες ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά πως έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση για ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα απαντά στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας ενισχύοντας τους θεσμούς, τη διαφάνεια και την σωστή λειτουργία του κράτους.

Τις επόμενες μέρες, μετά και την κατάθεση των προτάσεων από τους βουλευτές της ΝΔ θα ξεκινήσει και στη Βουλή η συζήτηση για τα άρθρα που θα πρέπει να αναθεωρηθούν και υπολογίζονται σε τουλάχιστον 70.

Εκεί που θα δώσει η κυβέρνηση μεγαλύτερη βαρύτητα είναι και αυτά που απασχολούν και το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική σταθερότητα, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης και την αξιολόγηση και ενδεχόμενη άρση της μονιμότητας στο δημόσιο.

Για το θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας, ο στόχος είναι η απαγόρευση της υπερψήφισης προϋπολογισμών που παράγουν ελλείματα και εκτρέπουν την ελληνική οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμά πως σε αυτό το θέμα θα αναμετρηθεί η σύνεση με τον λαϊκισμό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να αποδείξουν αν έχουν μάθει κάτι από τα λάθη του παρελθόντος.

Όσον αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, στόχος της κυβέρνησης είναι σε γενικές γραμμές να συνεχίσουν να υπάρχουν κάποια φίλτρα έτσι ώστε να μην ποινικοποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου, από την άλλη όμως αυτά τα φίλτρα να μην έχουν να κάνουν με τους συσχετισμούς των κομμάτων στη Βουλή.

Ένα σενάριο που ήδη εξετάζεται, έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να ολοκληρώνεται η έρευνα ενός πολιτικού προσώπου στη δικαιοσύνη και σε περίπτωση άσκησης δίωξης τότε η υπόθεση να πηγαίνει στη Βουλή.

Το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 έρχεται να διορθώσει, όπως τονίζουν στην κυβέρνηση το λάθος που έγινε το 2008 με την αλλαγή στάσης του ΠΑΣΟΚ που καταψήφισε την πρόταση της ΝΔ ενώ με τις αλλαγές που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης εκτιμούν πως θωρακίζεται το κύρος αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις.

Τέλος, όσον αφορά την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο και την αξιολόγηση, σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα πρέπει να αναμένουμε προτάσεις με ουσιαστικές αλλαγές καθώς το θέμα αυτό συνεχίζει να δημιουργεί πολλές αντιστάσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο με την παρέμβασή του με την οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, όσο και με τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ έστειλε το μήνυμα πως η χώρα θα πρέπει την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει μια σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Εξάλλου το διακύβευμα των εκλογών που θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη του 2027 θα έχει να κάνει με την ανάγκη μιας ισχυρής κυβέρνησης που θα μπορεί να διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας, να αλλάξει τον τρόπο της λειτουργίας του κράτους και να αναλάβει για το δεύτερο εξάμηνο του έτους την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης θα φανούν κατώτερα των περιστάσεων αποδεικνύοντας, όπως λένε, πως η μόνη λύση για τον τόπο θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

