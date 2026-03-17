Μαγνησία: Οικογένεια πλημμυροπαθών του Daniel με δύο παιδιά μένει σε φορτηγάκι μετά από κατάσχεση!

Στο δρόμο βρίσκεται από χθες το πρωί ένας 53χρονος αγρότης, χωριού του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου Μαγνησίας, καθώς η τράπεζα στην οποία οφείλει ποσό 83.000 € είναι ανένδοτη και χθες το πρωί παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος για τον αγρότη, τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, μη έχοντας που να μείνει, καθώς δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίαση στο χωριό, η οικογένεια διανυκτέρευσε στο φορτηγάκι που διαθέτει ο 53χρονος!

Ο αγρότης, μέσω του συνηγόρου του Χρήστου Σταυρίδη, έκανε αίτημα από τον Οκτώβριο του 2025, ώστε να μένει στο σπίτι και να του μισθώσει η τράπεζα το σπίτι (γιατί η δόση του δανείου του ήταν 750 € μηνιαίως και δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά), ωστόσο δεν έγινε δεκτό, με βάση νέο νόμο, που αφορά ακίνητα για τα οποία δεν έγινε ακόμη πλειστηριασμός.

Η διαδικασία του πλειστηριασμού ολοκληρώθηκε το 2020, πήρε παρατάσεις, δύο φορές λόγω Covid και στη συνέχεια λόγω των πλημμυρών, στις 25 Οκτωβρίου η τράπεζα ξεκίνησε τις διαδικασίες έξωσης, με παρέμβαση του δικηγόρου κ. Σταυρίδη, πέτυχε να τον μεταθέσει μέχρι χθες, οπότε και έγινε η έξωση.

Χθες το πρωί στο σπίτι πήγαν δικαστικός επιμελητής και κλειδαράς, συνοδεία αστυνομικών και έγινε έξωση στην οικογένεια ενώ άλλαξε η κλειδαριά στο σπίτι…

Σύμφωνα με τον συνήγορο, ο 53χρονος, που απασχολείται σε αγροτικές εργασίες στο χωριό, δεν έχει συγγενείς, η σύζυγό του είναι αλλοδαπή, ενώ δεν υπάρχουν σπίτι για να νοικιάσει στο χωριό. Αν αλλάξει τόπο διαμονής, θα πρέπει να πάρει και τα παιδιά του από το σχολείο στη Ζαγορά.

Πριν τις πλημμύρες, ο 53χρονος είχε εγκατάσταση με πολλές εκατοντάδες φυτώρια λουλουδιών, τα οποία παρέσυραν τα ορμητικά νερά του Daniel και εκεί που ήταν σωστός επαγγελματίας καταστράφηκε, με αποκορύφωμα χθες που έμεινε στον δρόμο.

Το σπίτι του αγρότη βγήκε στον πλειστηριασμό τα Χριστούγεννα του 2019 και το απέκτησε η τράπεζα, έναντι 83.000 € που ήταν και η συνολική του οφειλή, αναμένεται να το πουλήσει ή να το μισθώσει (όπως ζητούσε και ο αγρότης και το αίτημά του απορρίφθηκε) στο Δημόσιο.