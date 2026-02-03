Στον πάγο ο ανασχηματισμός - Το σενάριο για τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ

Μετά τις ανακοινώσεις για την έναρξη της συζήτησης και των διαβουλεύσεων που πιθανά να οδηγήσουν σε αναθεώρηση βασικών άρθρων του Συντάγματος άρχισαν και πάλι τα σενάρια περί ανασχηματισμού.

Επειδή έβαλα τη γάτα να ψάξει λίγο το θέμα να σας πω πως ο σχεδιασμός αυτός, ο οποίος και υπήρχε στο τραπέζι του Πρωθυπουργού πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Όπως μου είπε το κατοικίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε γενικές γραμμές ευχαριστημένος από το κυβερνητικό έργο και τους υπουργούς του και κυρίως από το που βρίσκεται η ΝΔ, η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις.

Εκτιμά μάλιστα πως με την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας και τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης των νοικοκυριών τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Σε αυτή τη λογική τόσο η γάτα όσο και συνεργάτες του θεωρούν πως οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα πάνε πιο πίσω.

Μάλιστα μου επισημαίνουν με νόημα πως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πως ανέκαθεν ο τελευταίος, πριν από εθνικές εκλογές ανασχηματισμός, δημιούργησε περισσότερα ζητήματα από αυτά που έλυσε. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να σας ενημερώσω πως στις μετακινήσεις που ακούγονται κρατώ τον Γεραπετρίτη που πιθανά να επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου για να συντονίσει και τα του Συντάγματος, τον Χατζηδάκη που μπορεί να μετακομίσει στο Εξωτερικών ενώ περισσότερες αλλαγές θα γίνουν σε επίπεδο υφυπουργών. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι που θα προκαλέσει… σεισμό και συζητήσεις για πάνω από δύο, τρεις μέρες.

Τώρα όσον αφορά τα της αντιπολίτευσης, στο Μαξίμου έχουν παραγγείλει ποπ κορν για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ενώ δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα από τις αναμενόμενες κινήσεις τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και τις Μαρίας Καρυστιανού.

Κλείνοντας και επειδή η αναφορά της αγαπημένης μας Γκιλφόιλ σε επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τράμπ στη χώρα προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, έμαθα πως δεν έχει υπάρξει καμία σχετική συζήτηση με την Ουάσιγκτον ούτε έχει σταλεί κανένα τέτοιο μήνυμα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν καταβάλλονται προσπάθειες ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να πραγματοποιηθεί μία συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης