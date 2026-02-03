Μαρινάκης: Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

«Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θεωρώ ότι αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθεί και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της συνάντησης των δύο ηγετών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Διαφωνώ κάθετα (σ.σ. με την άποψη ότι δεν πρέπει να συναντηθούν) και η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι αυτή η θέση που υποστηρίζουν κάποιοι, δεν βοηθά τη χώρα. Ακόμη κι αυτοί που δεν υποστηρίζουν πολιτικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, δέχονται –εκτός από τους πολύ ακραίους– ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής θωράκισης, τοποθέτησης της χώρας μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο που αλλάζει. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει όσα δεν είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Όχι με ψευτοπατριωτισμούς και λογική απομόνωσης, αλλά με μία στρατηγική διαλόγου, μέσα στον οποίο δεν υποχωρούμε –δεν συζητάμε καν ζητήματα “κόκκινων γραμμών”– αλλά διεκδικούμε», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα (03/02) στο ACTION24.

«Κανείς δεν χάρηκε με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά – Ήταν αναπόφευκτη»

Σε ερώτηση για τη νέα κοινή εμφάνιση των Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, στην Καλαμάτα και το έμμεσο μήνυμα του δεύτερου με αποδέκτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «πρέπει να ακούμε τους πιο έμπειρους και να μην τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «υπάρχουν κάποιες “κόκκινες γραμμές” που αν ξεπεραστούν, ο εκάστοτε πρόεδρος δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαγραφή. Δεν ήταν ευχάριστη εξέλιξη για κανέναν μας, αλλά όταν θέτεις κάποια θέματα για την εξωτερική πολιτική με κάποιους χαρακτηρισμούς που απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα, δυστυχώς δεν αφήνεις άλλη επιλογή».