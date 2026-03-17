Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντή κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία της ολοκαίνουργιας κατηγορίας Καλύτερου Κάστινγκ

Μίλτος Τσεκούρας

Μια ξεχωριστή διάκριση με ελληνικό ενδιαφέρον χαρακτήρισε τη φετινή 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.

Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντή κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία της ολοκαίνουργιας κατηγορίας Καλύτερου Κάστινγκ. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί κομβικό σημείο για την κινηματογραφική βιομηχανία, καθώς αναγνωρίζει πλέον επίσημα τη βαρύτητα που έχει η επιλογή των κατάλληλων ηθοποιών στη δημιουργία μιας ταινίας. Μάλιστα, στον ευχαριστήριο λόγο της, η νικήτρια αφιέρωσε το βραβείο σε όλους τους διευθυντές κάστινγκ που εργάστηκαν στο παρελθόν χωρίς ποτέ να αναγνωριστούν από τα Όσκαρ ή να δουν το όνομά τους στους τίτλους των ταινιών.

Η έμπειρη casting director τιμήθηκε για τη συμβολή της στην ταινία «One Battle After Another» του δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον. Πριν από την ανακοίνωση του νικητή, στη σκηνή βρέθηκε η πρωταγωνίστρια του φιλμ, Τσέις Ινφίνιτι, η οποία μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για την Κουλουκουντή και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε το καστ της υπερπαραγωγής. Παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο, η νικήτρια αφιέρωσε το βραβείο στον επί δεκαετίες συνεργάτη της, Πολ Τόμας Άντερσον, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σε ευχαριστώ για τις δέκα ταινίες. Το κάνουμε αυτό πάνω από 30 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί, υποθέτω, και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και το ότι έχω ένα Όσκαρ πριν από εσένα είναι επίσης τρελό».

Η επαγγελματική διαδρομή έως το Όσκαρ

Η επαγγελματική διαδρομή της Κασσάνδρας Κουλουκουντή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αποφοίτησε από το φημισμένο Κολέγιο Vassar το 1993 και έκανε τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο το 1996, δουλεύοντας ως ασκούμενη στο «Hard Eight», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πολ Τόμας Άντερσον.

Αυτή η πρώτη συνάντηση οδήγησε σε μια σταθερή συνεργασία τριάντα ετών, καθώς η Κουλουκουντή ανέλαβε το κάστινγκ για όλες τις ταινίες του Αμερικανού δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων σπουδαίων έργων όπως το «Magnolia», το «Punch-Drunk Love» και το «There Will Be Blood».

Με καριέρα που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες στον αμερικανικό κινηματογράφο, η Κουλουκουντή έχει εδραιωθεί ως κορυφαία επαγγελματίας του χώρου της, ενώ έχει αναλάβει την επιλογή ηθοποιών και για πολλές άλλες επιτυχημένες ταινίες, όπως το βραβευμένο «Her» και το «Ghost World» (Φαντάσματα Εφηβείας), δραστηριοποιούμενη παράλληλα και ως παραγωγός.

Η επιλογή των ηθοποιών και εφοπλιστής παππούς

Για τις ανάγκες του «One Battle After Another», η ίδια επισκέφθηκε δεκάδες σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες για να ανακαλύψει το ιδανικό πρόσωπο που θα πλαισίωνε τους καταξιωμένους πρωταγωνιστές.

Η καταγωγή της βραβευμένης casting director έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική ναυτιλία. Ο γεννημένος στην Κάσο παππούς της, Μανώλης Κουλουκουντής, άφησε το στίγμα του στον εφοπλισμό ιδρύοντας το 1935 στο Λονδίνο την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας, καθώς και τη ναυτιλιακή εταιρεία «Rethimnis Kulukundis Ltd» μαζί με τον Μηνά Ρεθύμνη.

Λίγο πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο στόλος τους μετρούσε δεκάδες εμπορικά και φορτηγά πλοία. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας σύρραξης, ο Κουλουκουντής μετέφερε τη βάση του στη Νέα Υόρκη, όπου διετέλεσε πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών.

Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της συμφωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση για την παραχώρηση των θρυλικών πλοίων «Liberty» σε Έλληνες πλοιοκτήτες, καταφέρνοντας να αποκτήσει σταδιακά εκατό από αυτά. Παρά τις μετέπειτα οικονομικές δυσκολίες, παρέμεινε ενεργός στον χώρο, συμμετέχοντας παράλληλα στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και στην «Κασιακή Αδελφότητα Αμερικής».

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες για 18η μέρα η Μέση Ανατολή – Επιθέσεις του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Πλήγματα και στη Βαγδάτη

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Οικογένεια πλημμυροπαθών του Daniel με δύο παιδιά μένει σε φορτηγάκι μετά από κατάσχεση!

08:15ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: H φωτιά που ξέσπασε στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έκαιγε επί 30 ώρες - 600 ναύτες κοιμήθηκαν στα πατώματα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

08:04WHAT THE FACT

Το παράδοξο με τις γυναίκες αστροναύτες - Κάτι συμβαίνει με το αίμα τους στη μικροβαρύτητα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Ford Explorer για τον Πάπα

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε άμεση επαφή τις τελευταίες ημέρες - Διαψεύδει η Τεχεράνη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «μέτωπο» στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε θέσεις μάχης για την ΚΕ του Σαββάτου με το βλέμμα στραμμένο στον Τσίπρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Αβγά: Παράνομες ελληνοποιήσεις καταγγέλλουν οι έμποροι - Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Μαρτίου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αναδρομικά ως 15.139 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητική αντεπίθεση σε άμυνα, ενέργεια και υποκλοπές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Οι Αρχές αναζητούν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:37ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του μικρού Μπεν - DNA σε άνδρα που λέει πως είναι το χαμένο παιδί από την Κω το 1991

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

07:18ΚΟΣΜΟΣ

«Αιμορραγία» πυραύλων για τα γαλλικά Rafale λόγω Ιράν - Συναγερμός στο Παρίσι, τι ισχύει για Ελλάδα

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κατέρρευσε ο αντικυκλώνας στα Βαλκάνια - Επηρεάζεται άμεσα η Ελλάδα

20:48LIFESTYLE

Η Ελένη Τσολάκη «επιστρέφει» στον ΑΝΤ1

18:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ η Ρεάλ Μαδρίτης για το παιδί-θαύμα της Ελλάδας

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Στην έρημο του Ντουμπάι τα φυτά μεγαλώνουν χωρίς χώμα και με έως 95% λιγότερο νερό

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού ο αρχαιοκάπηλος

07:36LIFESTYLE

Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Game of Thrones του Ιράν: Συναρπαστικό παρασκήνιο για την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική φωτογραφία: Ο Κλεομένης πριν από 4 χρόνια κρατούσε πανό για τον Καμπανό «Άλκη να είσαι ο τελευταίος, δεν ξεχνάμε»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: 35 χρόνια μετά, η μητέρα του αποκάλυψε τι πιστεύει ότι συνέβη στον γιο της

22:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από αύριο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα παιδιά στην Ιαπωνία αρρωσταίνουν σπανιότερα - Παιδίατρος εξηγεί

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Μάνη: 17 Μαρτίου 1821 – Η Επανάσταση ξεκίνησε από την Αρεόπολη Λακωνίας

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

06:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο χειμώνας – Χιόνια, βροχές και κρύο τις επόμενες ημέρες

20:44LIFESTYLE

Μενίδι: Εδώ γίνονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ - Αποκλεισμένη η περιοχή γύρω από το στούντιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ