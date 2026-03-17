Κασσάνδρα Κουλουκουντή: Ποια είναι η Ελληνίδα που κέρδισε το ιστορικό Όσκαρ

Μια ξεχωριστή διάκριση με ελληνικό ενδιαφέρον χαρακτήρισε τη φετινή 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026.

Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντή κατέκτησε το πρώτο Όσκαρ στην ιστορία της ολοκαίνουργιας κατηγορίας Καλύτερου Κάστινγκ. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί κομβικό σημείο για την κινηματογραφική βιομηχανία, καθώς αναγνωρίζει πλέον επίσημα τη βαρύτητα που έχει η επιλογή των κατάλληλων ηθοποιών στη δημιουργία μιας ταινίας. Μάλιστα, στον ευχαριστήριο λόγο της, η νικήτρια αφιέρωσε το βραβείο σε όλους τους διευθυντές κάστινγκ που εργάστηκαν στο παρελθόν χωρίς ποτέ να αναγνωριστούν από τα Όσκαρ ή να δουν το όνομά τους στους τίτλους των ταινιών.

Η έμπειρη casting director τιμήθηκε για τη συμβολή της στην ταινία «One Battle After Another» του δημιουργού Πολ Τόμας Άντερσον. Πριν από την ανακοίνωση του νικητή, στη σκηνή βρέθηκε η πρωταγωνίστρια του φιλμ, Τσέις Ινφίνιτι, η οποία μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για την Κουλουκουντή και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε το καστ της υπερπαραγωγής. Παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο, η νικήτρια αφιέρωσε το βραβείο στον επί δεκαετίες συνεργάτη της, Πολ Τόμας Άντερσον, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σε ευχαριστώ για τις δέκα ταινίες. Το κάνουμε αυτό πάνω από 30 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί, υποθέτω, και αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και το ότι έχω ένα Όσκαρ πριν από εσένα είναι επίσης τρελό».

Η επαγγελματική διαδρομή έως το Όσκαρ

Η επαγγελματική διαδρομή της Κασσάνδρας Κουλουκουντή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αποφοίτησε από το φημισμένο Κολέγιο Vassar το 1993 και έκανε τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο το 1996, δουλεύοντας ως ασκούμενη στο «Hard Eight», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πολ Τόμας Άντερσον.

Αυτή η πρώτη συνάντηση οδήγησε σε μια σταθερή συνεργασία τριάντα ετών, καθώς η Κουλουκουντή ανέλαβε το κάστινγκ για όλες τις ταινίες του Αμερικανού δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων σπουδαίων έργων όπως το «Magnolia», το «Punch-Drunk Love» και το «There Will Be Blood».

Με καριέρα που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες στον αμερικανικό κινηματογράφο, η Κουλουκουντή έχει εδραιωθεί ως κορυφαία επαγγελματίας του χώρου της, ενώ έχει αναλάβει την επιλογή ηθοποιών και για πολλές άλλες επιτυχημένες ταινίες, όπως το βραβευμένο «Her» και το «Ghost World» (Φαντάσματα Εφηβείας), δραστηριοποιούμενη παράλληλα και ως παραγωγός.

The Oscar for Best Casting goes to Cassandra Kulukundis for "One Battle After Another." #Oscars

— Good Morning America (@GMA) March 16, 2026



Η επιλογή των ηθοποιών και εφοπλιστής παππούς

Για τις ανάγκες του «One Battle After Another», η ίδια επισκέφθηκε δεκάδες σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες για να ανακαλύψει το ιδανικό πρόσωπο που θα πλαισίωνε τους καταξιωμένους πρωταγωνιστές.

Η καταγωγή της βραβευμένης casting director έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική ναυτιλία. Ο γεννημένος στην Κάσο παππούς της, Μανώλης Κουλουκουντής, άφησε το στίγμα του στον εφοπλισμό ιδρύοντας το 1935 στο Λονδίνο την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας, καθώς και τη ναυτιλιακή εταιρεία «Rethimnis Kulukundis Ltd» μαζί με τον Μηνά Ρεθύμνη.

Λίγο πριν από την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο στόλος τους μετρούσε δεκάδες εμπορικά και φορτηγά πλοία. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας σύρραξης, ο Κουλουκουντής μετέφερε τη βάση του στη Νέα Υόρκη, όπου διετέλεσε πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών.

Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της συμφωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση για την παραχώρηση των θρυλικών πλοίων «Liberty» σε Έλληνες πλοιοκτήτες, καταφέρνοντας να αποκτήσει σταδιακά εκατό από αυτά. Παρά τις μετέπειτα οικονομικές δυσκολίες, παρέμεινε ενεργός στον χώρο, συμμετέχοντας παράλληλα στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και στην «Κασιακή Αδελφότητα Αμερικής».

