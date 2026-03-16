Βραβεία Όσκαρ 2026: Το κοινό «κατακεραύνωσε» την φετινή τελετή - «Η χειρότερη που έχει γίνει ποτέ»

Η 98η απονομή των Όσκαρ ολοκληρώθηκε, αλλά αρκετοί θεατές ανακουφίστηκαν που τελείωσε, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη βραδιά, την οποία θεώρησαν «βαρετή»

Ανθή Κουρεντζή

Παρότι τα Βραβεία Όσκαρ 2026 αποδείχθηκαν μια επιτυχημένη βραδιά για αρκετές ταινίες, πολλοί θεατές στο σπίτι δεν έμειναν καθόλου εντυπωσιασμένοι.

Η 98η τελετή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου χαρακτηρίστηκε από αρκετούς ως «βαρετή».

Παρά τα χειροκροτήματα μέσα στο Dolby Theatre, οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — κυρίως στην πλατφόρμα X — ήταν πολύ πιο επικριτικές. Ορισμένοι θεατές την αποκάλεσαν «την πιο βαρετή τελετή που έχουν δει ποτέ», παρά τις προσπάθειες του παρουσιαστή Conan O'Brien να δώσει ρυθμό με πιο αιχμηρά αστεία.

Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτή είναι η πιο βαρετή τελετή που έχω δει σε 20 χρόνια #oscars». Άλλος σχολίασε: «Τα Όσκαρ φέτος είναι το πιο επώδυνο και βαρετό πράγμα που έχω δει ποτέ». Κάποιος τρίτος ανέφερε ότι υπήρχαν «βασίλισσες της κωμωδίας στη σκηνή και παρ’ όλα αυτά δεν ήταν αστείο», ενώ άλλοι παραπονέθηκαν ότι η βραδιά ήταν πιο βαρετή σε σχέση με την περσινή και ότι ήθελαν απλώς να δουν την ταινία Sinners να κερδίζει.

Κάποιοι μάλιστα επέκριναν έντονα τον O’Brien, γράφοντας ότι η παρουσίασή του ήταν αποτυχημένη και ότι θα προτιμούσαν να επιστρέψουν προηγούμενοι παρουσιαστές όπως ο Jimmy Kimmel ή ο Chris Rock.

Επιπλέον, οι παραγωγοί της τελετής φέρεται να διέκοπταν συχνά τις ομιλίες των νικητών για να προχωρήσει το πρόγραμμα, κάτι που ενόχλησε τόσο θεατές όσο και ορισμένους από τους βραβευμένους.

Η στιγμή που «κέρδισε» το κοινό

Ένα μέρος της βραδιάς που επαινέθηκε ευρέως ήταν το αφιέρωμα In Memoriam, το οποίο τίμησε σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων, τους Rob Reiner και Robert Redford. Ο Billy Crystal ηγήθηκε του συγκινητικού αφιερώματος στον Reiner, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «When Harry Met Sally», αναφέροντας επίσης έργα του όπως «This Is Spinal Tap» και «Stand by Me».

Παρά την θετική υποδοχή, το τμήμα αυτό δέχθηκε και κριτική επειδή ορισμένοι θεατές παρατήρησαν σημαντικές απουσίες, όπως τις Brigitte Bardot, James Van Der Beek και Robert Carradine. Ένας χρήστης σχολίασε: «Το αφιέρωμα κρατά 15 λεπτά και δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στη Brigitte», ενώ άλλοι συμφώνησαν ότι η απουσία της ήταν μεγάλη.

