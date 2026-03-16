Όσκαρ 2026: Billy Crystal και Barbra Streisand χάρισαν τις δύο πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς

Γέλιο, ατάκες, πολιτικά μηνύματα αλλά και αρκετά δάκρυα είχε η 98η απονομή των Βραβείων Όσκαρ 2026, με τον Bill Crystal και την Barbara Streisand να συγκινούν με την εμφάνισή τους στην σκηνή του Dolby Theatre.

Ο Billy Crystal απέτισε φόρο τιμής στον Rob Reiner και τη σύζυγό του, Michele Singer Reiner

Ο Billy Crystal, πρωταγωνιστής της ταινίας «When Harry Met Sally» — μιας από τις πιο διαχρονικές δημιουργίες του Rob Reiner — συγκινητικό φόρο τιμής στον εκλιπόντα σκηνοθέτη και στη σύζυγό του, Michele Singer Reiner, στα Academy Awards στο Χόλιγουντ.

Ο Crystal, του οποίου η φιλία με τον Reiner αποτέλεσε βασική έμπνευση για την ταινία που έγραψε η Nora Ephron, ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο σημείο όταν εντοπίστηκαν νεκροί ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο γιος τους, Nick Reiner, έχει κατηγορηθεί για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Ο φετινός παρουσιαστής των Όσκαρ, Conan O'Brien, είχε διοργανώσει ένα πάρτι στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, παρευρέθηκαν ο Rob, η Michele και ο Nick το βράδυ πριν από τις δολοφονίες.

«Γνώρισα τον κύριο Rob Reiner όταν πήρα τον ρόλο του καλύτερού του φίλου σε ένα επεισόδιο της σειράς All in the Family», είπε ο Crystal. «Πήγε τόσο καλά που ο Rob μου είπε: “Ήταν διασκεδαστικό να παίζω τον καλύτερό σου φίλο. Γιατί να μην συνεχίσουμε;”».

Στη συνέχεια μίλησε για την εξέλιξη του Reiner από σπουδαίο κωμικό ηθοποιό σε κορυφαίο αφηγητή, αναφέροντας ταινίες της φιλμογραφίας του όπως «This Is Spinal Tap», «Stand by Me» και «Misery».

Ο Crystal πρόσθεσε: «Οι ταινίες του φίλου μου Rob θα είναι διαχρονικές, γιατί μιλούν για όσα μας κάνουν να γελάμε και να κλαίμε και για αυτό που φιλοδοξούμε να γίνουμε: καλύτεροι, πιο καλοί, πιο αστείοι και πιο ανθρώπινοι…».

Και κατέληξε: «Στα εκατομμύρια ανθρώπων που απόλαυσαν τις ταινίες του όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να ξέρετε ότι ο Rob μου έλεγε συνεχώς πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον ότι η δουλειά του σήμαινε κάτι για εσάς. Και για εμάς που είχαμε το προνόμιο να δουλέψουμε μαζί του, να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι: φίλε, τι ωραία που περάσαμε κατακτώντας το κάστρο».

Στη σκηνή τον συνόδευσαν στη συνέχεια η Meg Ryan, καθώς και πολλοί ηθοποιοί από τις ταινίες The Princess Bride, Stand by Me και This Is Spinal Tap, μεταξύ των οποίων οι Kathy Bates, Demi Moore και Jerry O'Connell.

H Barbara Streisand συγκίνησε μιλώντας για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Η Barbra Streisand παρευρέθηκε στα 98α Βραβεία Όσκαρ και απέτισε φόρο τιμής στον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή της Robert Redford.

Η 83χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια ερμήνευσε ένα μέρος από το ομώνυμο τραγούδι της ρομαντικής δραματικής ταινίας «The Way We Were» (1973), σε σκηνοθεσία Sydney Pollack, αφού πρώτα μίλησε για τον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση που είχαν μεταξύ τους.

Η ταινία, όπως είπε, «μιλούσε επίσης για μια σκοτεινή περίοδο της ιστορίας μας — τα τέλη της δεκαετίας του ’40 και τις αρχές της δεκαετίας του ’50, όταν οι άνθρωποι κατέδιδαν ο ένας τον άλλον και υποβάλλονταν σε όρκους πίστης».

Η Streisand εξήρε επίσης το πολιτικό θάρρος του Redford, λέγοντας ότι «μίλησε για να υπερασπιστεί την ελευθερία του Τύπου, να προστατεύσει το περιβάλλον και να ενθαρρύνει νέες φωνές» μέσω του Sundance Institute. «Τον αποκαλούσα έναν “διανοούμενο καουμπόι”», είπε, «που άνοιξε τον δικό του δρόμο».

Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι στο τελευταίο σημείωμα που του έστειλε του είχε γράψει πως τον αγαπά, πριν αρχίσει να τραγουδά.

Η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Streisand στη σκηνή των Όσκαρ ήταν πριν από 13 χρόνια, όταν ερμήνευσε το ίδιο τραγούδι για να τιμήσει τον εκλιπόντα συνθέτη Marvin Hamlisch στο αφιέρωμα «In Memoriam».

