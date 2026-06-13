Λάρισα: Ποινή κάθειρξης 10 ετών σε πρώην τραπεζική υπάλληλο για υπεξαίρεση και πλαστογραφία

Snapshot Πρώην τραπεζική υπάλληλος στην Καρδίτσα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για υπεξαίρεση και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση.

Η υπεξαίρεση και η πλαστογραφία αφορούσαν ποσό περίπου 500.000 ευρώ.

Το δικαστήριο επέτρεψε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με περιοριστικούς όρους όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στην κατηγορούμενη από το δικαστήριο.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την άμεση έκτιση της ποινής και την προφυλάκιση χωρίς ανασταλτική δύναμη στην έφεση. Snapshot powered by AI

Υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης που αφορά τραπεζικό κατάστημα στην Καρδίτσα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, το οποίο επέβαλε ποινή κάθειρξης δέκα ετών σε πρώην τραπεζική υπάλληλο.

Σύμφωνα με το larissanet, η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το συνολικό οικονομικό αντικείμενο των δύο βασικών αδικημάτων ανήλθε σε περίπου 500.000 ευρώ.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας στην καταδικασθείσα να παραμείνει εκτός φυλακής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ωστόσο, της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στην κατηγορούμενη. Από την πλευρά της, η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί η έφεση να μην έχει ανασταλτική δύναμη, προτείνοντας την άμεση έκτιση της ποινής και την προφυλάκισή της.