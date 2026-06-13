Μόνιμα στην Κύπρο ελληνικά μαχητικά και φρεγάτα στην ΑΟΖ

Πιθανή εναλλαγή στον τύπο των αεροσκαφών - Θα συνεχίσει να πλέει στην κυπριακή ΑΟΖ το ελληνικό Ναυτικό

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μόνιμα στην Κύπρο ελληνικά μαχητικά και φρεγάτα στην ΑΟΖ
ΚΥΠΡΟΣ
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Κυπριακό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η ελληνική παρουσία στη μεγαλόνησο η οποία έγινε πράξη με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα εδραιωθεί το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου τη μόνιμη παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας επιδιώκει η Λευκωσία, μέσα στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας με την Αθήνα και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά τα γεγονότα στις αρχές Μαρτίου και την επίθεση στις βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι της Λεμεσού, από drone της Χεζμπολάχ, η Λευκωσία επιζητεί αποτελεσματικότερη προστασία του κυπριακού FIR. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η περιοδική παρουσία ελληνικών μαχητικών στην αεροπορική βάση στην Πάφο, αλλά μια πιο σταθερή και μόνιμη παρουσία.

Όπως πληροφορείται ο «Φιλελεύθερος», η παρουσία ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο αναμένεται να επεκταθεί, μέσα στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών. Πέραν της εναλλαγής των πληρωμάτων, δεν αποκλείεται να υπάρξει και εναλλαγή στον τύπο των αεροσκαφών που θα σταθμεύουν ή θα επιχειρούν από κυπριακό έδαφος.

Αυτή την περίοδο στην Κύπρο βρίσκονται ελληνικά μαχητικά F-16, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτά να αντικατασταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από άλλο τύπο αεροσκάφους, όπως τα δικινητήρια F-4 Phantom.

Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο λειτουργεί, παράλληλα, ως πεδίο επιχειρησιακής εξοικείωσης για το ΓΕΕΦ, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, τον συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Η ίδια φιλοσοφία και στη ναυτική αποτροπή

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόνιμη παρουσία στην κυπριακή θάλασσα θα έχει και ελληνική φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, για την αποτελεσματική προστασία και επιτήρηση της κυπριακής ΑΟΖ. Πρόκειται για μια κίνηση, που προσδίδει σταθερότητα, έναντι ασύμμετρων απειλών προερχόμενες από τη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία στις κυπριακές ναυτικές δυνάμεις, για περισσότερες συνεκπαιδεύσεις και απόκτηση σημαντικών εμπειριών.

Αυτή την περίοδο, βρίσκεται στην περιοχή μας η φρεγάτα ΕΛΛΗ (F 450), η οποία είναι εξοπλισμένη με 2 ναυτικά πυροβόλα 76 χιλ. ΟΤΟ Melara, 2 συστήματα εγγύς προστασίας Phalanx, σύστημα κατευθυνόμενων πυραύλων επιφανείας -επιφανείας Harpoon και πυραύλους επιφανείας- αέρος Sea Sparrow. Η ΕΛΛΗ, διαθέτει επίσης όπλα ανθυποβρυχιακού πολέμου και συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

Οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις, θα εναλλάσσονται για την ανάπαυση των πληρωμάτων τους.

Και οι γαλλικές δυνάμεις σε επιφυλακή

Η νέα Συμφωνία Καθεστώτος Δυνάμεων (Status of Forces Agreement- SOFA) μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, θεσπίζει νομικό πλαίσιο για κοινές επιχειρήσεις, ασκήσεις και στρατιωτική παρουσία στο έδαφος των δύο χωρών.

Με τη συμφωνία, ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του στρατιωτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια ασκήσεων, αποστολών ή επιχειρήσεων, ζητήματα διοικητικής, επιχειρησιακής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και τους όρους συνεργασίας σε κοινές εκπαιδεύσεις και πολυεθνικές αποστολές. Στόχος της συμφωνίας είναι η διευκόλυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και η ταχύτερη ανταπόκριση σε κοινές αποστολές ασφάλειας και άμυνας.

Όπως δήλωσε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, «η συμφωνία είναι το επιστέγασμα της ήδη στενής στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, η οποία εδράζεται στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κύπρου – Γαλλίας που υπογράφηκε στο Παρίσι τον περασμένο Δεκέμβριο».

Η συνεργασία, όπως αναφέρθηκε, καλύπτει από τον συντονισμό σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας έως την ανάπτυξη και προμήθεια αμυντικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Πρακτικά, η συμφωνία διευκολύνει την ταχύτερη ανάπτυξη και υποστήριξη στρατιωτικών δυνάμεων, μειώνει γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια και ενισχύει τη δυνατότητα κοινών επιχειρήσεων ή αποστολών σε περιόδους κρίσης. Η συμφωνία αποτυπώνει επίσης τη σταδιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής από δηλώσεις στρατηγικής συνεργασίας σε δεσμευτικά επιχειρησιακά εργαλεία.

Η συνεργασία των δύο χωρών περιλαμβάνει ναυτικές, χερσαίες και αεροπορικές διαστάσεις, με κοινές ασκήσεις όπως οι ARGONAUT και EUNOMIA, καθώς και γαλλική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή στο πλαίσιο αποστολών ασφάλειας και επιτήρησης.

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