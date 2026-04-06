Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

Η Φρεγάτα ΕΛΛΗ απέπλευσε με προορισμό την Κύπρο, έχοντας εγκατεστημένο με το ελληνικής κατασκευής αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα στην περιοχή και να αντικαταστήσει τη φρεγάτα Φρεγάτα ΨΑΡΑ.

Με την υπερσύγχρονη Φρεγάτα Belharra ΚΙΜΩΝ, θα συνεχίσουν να παρέχουν προστασία στο νησί από πιθανό χτύπημα.

Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» διαθέτει το σύστημα Κένταυρος κατά UAV, ένα σύστημα που έχει παραχθεί από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η άλλη Φρεγάτα, η φρεγάτα «Κίμων», είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι στο νησί βρίσκονται και τα δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Δένδιας: Η Ελλάδα θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Η Ελλάδα είναι εδώ και θα είναι εδώ καθόλη τη διάρκεια της κρίσης για να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να προστατευτεί το σύνολο των νομίμων κατοίκων του νησιού και να αποτραπούν όλες οι απειλές και οι τυχόν παράνομες ενέργειες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο.

Ο υπουργός σημείωσε: «Έχω πει επανειλημμένα ότι για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το Έθνος, η Κύπρος «δεν κείται μακράν». Και η ελληνική Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος «κείται πλησίον».

«Η Κύπρος δεν μετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Κατά συνέπεια, εμείς υπογραμμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τυχόν στοχοποίηση χωρών που δεν συμμετέχουν στις εχθροπραξίες» υπογράμμισε.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που απέστειλε δυνάμεις στην Κύπρο, αμέσως μετά το χτύπημα με drones στο Ακρωτήρι, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρωπαϊκή συνδρομή, όπως από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Βρετανία.

