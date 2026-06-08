Ιράν: Πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης σε στόχους στο ιρακινό Κουρδιστάν

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε αρχηγεία «τρομοκρατικών ομάδων» στη Σουλεϊμανίγια, κατηγορώντας κουρδικές ένοπλες οργανώσεις ότι εξυπηρετούν δυτικά ή ισραηλινά συμφέροντα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Πλήγματα των Φρουρών της Επανάστασης σε στόχους στο ιρακινό Κουρδιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν αρχηγεία «τρομοκρατικών ομάδων» στη Σουλεϊμανίγια του ιρακινού Κουρδιστάν.
  • Η Τεχεράνη κατηγορεί κουρδικές ένοπλες οργανώσεις ότι εξυπηρετούν δυτικά ή ισραηλινά συμφέροντα.
  • Το Ιράν χαρακτηρίζει αυτές τις οργανώσεις «τρομοκρατικές» και διατηρεί στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον τους παρά την κατάπαυση του πυρός από τον Απρίλιο.
  • Πολλές από τις θέσεις και τα στρατόπεδα των κουρδικών οργανώσεων είχαν εκκενωθεί πριν τις επιθέσεις.
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έπληξαν στόχους στο ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στοχοποίησε αρχηγεία «τρομοκρατικών ομάδων» στη Σουλεϊμανίγια του Ιράκ.

Η Τεχεράνη κατηγορεί ένοπλα κουρδικά κόμματα που διατηρούν βάσεις και στρατόπεδα στην αυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν ότι λειτουργούν προς όφελος δυτικών ή ισραηλινών συμφερόντων. Το Ιράν χαρακτηρίζει τις οργανώσεις αυτές «τρομοκρατικές».

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα πλήγματα εναντίον των συγκεκριμένων ομάδων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, αρκετές από τις θέσεις και τα στρατόπεδά τους είχαν σε μεγάλο βαθμό εκκενωθεί.

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