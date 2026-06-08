Ιράν: Εικόνες «νίκης» στην Τεχεράνη – Πανηγυρισμοί με σημαίες της Χεζμπολάχ

Snapshot Στην Τεχεράνη γίνονται πανηγυρισμοί με σημαίες της Χεζμπολάχ μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Η ιρανική ηγεσία θεωρεί την εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ και την αποτροπή ισραηλινής απάντησης ως στρατηγική και πολιτική νίκη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να μην προβεί σε αντίποινα, ενισχύοντας την αίσθηση επιτυχίας στην Τεχεράνη.

Τα κρατικά μέσα του Ιράν παρουσιάζουν το γεγονός ως μεγάλη επιτυχία για το καθεστώς. Snapshot powered by AI

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν εικόνες πανηγυρισμών στην πλατεία της Επανάστασης της Τεχεράνης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Στα πλάνα εμφανίζονται διαδηλωτές να κυματίζουν σημαίες της Χεζμπολάχ, ενώ το κλίμα παρουσιάζεται από τα κρατικά μέσα ως εικόνα «νίκης» για την Τεχεράνη.

Celebrations also in Revolution Square in Tehran. https://t.co/kBNRtDaiXg pic.twitter.com/Yu00vvjB3S

— Eli Afriat ?? (@EliAfriatISR) June 7, 2026



Ο ιρανικής καταγωγής αναλυτής Μπένι Σάμπτι, από το International Institute for Security Studies, δήλωσε στο Channel 12 ότι το καθεστώς θεωρεί τα γεγονότα της νύχτας μεγάλη επιτυχία, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς ισραηλινό έδαφος, ενώ το Ισραήλ φέρεται να αποτράπηκε από το να απαντήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τη δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρξουν ισραηλινά αντίποινα, η Τεχεράνη θεωρεί ότι έχει πετύχει σημαντικό πολιτικό και στρατηγικό κέρδος.