Διπλός σεισμός 3,5 Ρίχτερ μέσα σε πέντε λεπτά στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι τα επίκεντρα

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Δύο σεισμοί μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι σεισμοί καταγράφηκαν στις 3:00 και στις 03:05, με διαφορά πέντε λεπτών μεταξύ τους.

Τα επίκεντρα εντοπίστηκαν 6 και 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος και των δύο σεισμών ήταν 5 χιλιόμετρα. Snapshot powered by AI

Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6) στις 3:00 και στις 03:05, σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρα των σεισμών εντοπίζονται στα 6 χλμ και 5 χλμ. αντίστοιχα, νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας

To εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων υπολογίζεται στα 5 χλμ.