Διπλός σεισμός 3,5 Ρίχτερ μέσα σε πέντε λεπτά στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι τα επίκεντρα

Οι δύο νέοι σεισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας

Γιάννης Φιλιππάκος

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
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  • Δύο σεισμοί μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια τα ξημερώματα της Δευτέρας.
  • Οι σεισμοί καταγράφηκαν στις 3:00 και στις 03:05, με διαφορά πέντε λεπτών μεταξύ τους.
  • Τα επίκεντρα εντοπίστηκαν 6 και 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
  • Το εστιακό βάθος και των δύο σεισμών ήταν 5 χιλιόμετρα.
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Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6) στις 3:00 και στις 03:05, σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρα των σεισμών εντοπίζονται στα 6 χλμ και 5 χλμ. αντίστοιχα, νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας

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To εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων υπολογίζεται στα 5 χλμ.

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