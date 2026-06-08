Ισραήλ: «Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος»

Snapshot Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν ως «σοβαρό λάθος» την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Η επίθεση με πυραύλους ήταν η πρώτη μετά την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου.

Ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς για επιλογή τρομοκρατίας.

Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να μην επιτρέψει την περαιτέρω εκτόξευση πυρών εναντίον των πολιτών του. Snapshot powered by AI

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι το Ιράν διέπραξε «ένα σοβαρό λάθος» εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, τους πρώτους μετά την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου.

«Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος επιλέγοντας για άλλη μια φορά την οδό της τρομοκρατίας», δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, στη διάρκεια σύντομης τηλεοπτικής ομιλίας του.

«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχισθούν τα πυρά με στόχο τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», τόνισε.