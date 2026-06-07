Ζελένσκι: «Ο Πούτιν πρέπει να απαντήσει στην επιστολή μου - Δεν θα πεθάνουμε σιωπηλά»

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Ρωσία εντείνονται και θα φτάνουν σε μεγάλες αστικές περιοχές, όχι μόνο σε απομακρυσμένα χωριά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουκρανία θα απαντά δυναμικά και δεν θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι στις επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να απαντήσει στην ανοιχτή επιστολή που του απέστειλε, ζητώντας συνάντηση και διάλογο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Πούτιν ακούει μόνο υπό συνθήκες «απόλυτης πίεσης» από το Κίεβο και τους συμμάχους του.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λονδίνο περιλαμβάνει συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, τον Γάλλο πρόεδρο και τον Γερμανό καγκελάριο. Snapshot powered by AI

Για την ανοιχτή επιστολή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τις εντεινόμενες ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Ρωσία μίλησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Κίεβο εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων κατά της πόλης της Αγίας Πετρούπολης, όπου διεξαγόταν το οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας. Η Ουκρανία έμαθε, μελέτησε και παρήγαγε πολλούς διαφορετικούς πυραύλους και drones, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη στο Sky News.

Ειδικότερα για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones ο Ζελένσκι σχολίασε: «Δεν θα πεθάνουμε σιωπηλά. Θα απαντήσουμε. Θα γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί κάθε μέρα».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ακούει μόνο ό,τι έχουν να πουν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του όταν ασκείται «απόλυτη πίεση» πάνω του, εκτίμησε ο Ουκρανός πρόεδρος. Είπε ότι οι επιθέσεις έδειξαν ότι τα drones της Ουκρανίας θα φτάσουν στις πόλεις και τις μεγάλες αστικές περιοχές της Ρωσίας, και δεν θα στοχεύουν μόνο απομονωμένα χωριά. «Θα επιστρέψουμε τον πόλεμό τους στο έδαφός τους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι ο Πούτιν θα πρέπει να απαντήσει στην ανοιχτή επιστολή που του έστειλε και ζήτησε συνάντηση. «Έστειλα μια ανοιχτή επιστολή επειδή δεν ξέρω αν θα τη διαβάσει ή όχι. Μια ανοιχτή επιστολή σημαίνει ότι πρέπει να μας απαντήσει για το τι είναι σημαντικό για την κοινωνία του, επειδή η κοινωνία του ζει σε έναν φανταστικό κόσμο όπου δεν επιτέθηκαν, ότι δεν είναι ένας επιθετικός πόλεμος. Δεν είναι σοβαρό», τόνισε ο Ζελένσκι.

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