Μυστική συνάντηση Ζελένσκι – Αμπράμοβιτς – Το μήνυμα που έστειλε στον Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ρώσος ολιγάρχης έλαβε πρόσκληση και μετέβη στο Κίεβο τον περασμένο μήνα σε μία προσπάθεια να υπάρξουν απευθείας διαπραγματεύσεις Ουκρανίας Ρωσίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μυστική συνάντηση Ζελένσκι – Αμπράμοβιτς – Το μήνυμα που έστειλε στον Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς

AP
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  • Ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Ρομάν Αμπράμοβιτς στο Κίεβο για να μεταφέρει πρόταση διμερούς συνάντησης με τον Πούτιν, με στόχο απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες.
  • Ο Πούτιν αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, θεωρώντας ότι μόνο η παύση της ουκρανικής προέλασης έχει νόημα.
  • Ο Αμπράμοβιτς έχει διαμεσολαβήσει σε συνομιλίες και συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, αν και ο ρόλος του έχει μειωθεί.
  • Η Ουκρανία ελπίζει ότι οι σημαντικές ρωσικές απώλειες και οι καταστροφές θα ωθήσουν τη Μόσχα σε κατάπαυση του πυρός, παρά την αδιαλλαξία του Πούτιν.
  • Οι προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία έχουν καθυστερήσει, καθώς οι ΗΠΑ εστιάζουν στη Μέση Ανατολή και η Μόσχα δεν αναγνωρίζει την αδυναμία της να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς φέτος.
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσκάλεσε τον πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι Ρομάν Αμπράμοβιτς στο Κίεβο τον περασμένο μήνα, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να πραγματοποιήσει απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με τέσσερα άτομα γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στην εφημερίδα Financial Times.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμπράμοβιτς να μεταφέρει το μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί για την πρώτη διμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ τους. Η Ουκρανία ήθελε να δείξει τη σοβαρότητά της όσον αφορά τη διεξαγωγή άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ έχουν την προσοχή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το Κίεβο ελπίζει ότι επειδή πέτυχε να αναχαιτίσει την προώθηση του ρωσικού στρατού στην πρώτη γραμμή του πολέμου, η Ρωσία έχει υποστεί τεράστιες απώλειες και υφίσταται μεγάλες καταστροφές από επιθέσεις με drones θα σπρώξει την Μόσχα να επιδιώξει άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, ο Πούτιν παραμένει βέβαιος ότι οι αυξημένοι πόροι της Ρωσίας θα εξαντλήσουν τελικά την αντίσταση της Ουκρανίας και δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, όπως ανέφεραν οι Financial Times.

Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι συναντήθηκε με «έναν από τους εκπροσώπους των επιχειρηματικών μας κύκλων» και «αυτόν, ας πούμε, τον συνάδελφο» στις 21 Μαΐου μετά το ταξίδι του στο Κίεβο, και του είπε ότι δεν έβλεπε κανένα λόγο να συναντήσει τον Ζελένσκι. Η εφημερίδα Financial Times όμως αποκάλυψε το όνομα του Αμπράμοβιτς που ήταν ο μεσάζοντας του Κιέβου.

Βλαντίμιρ Πούτιν

«Το μόνο νόημα που έχει είναι οι Ουκρανοί να σταματήσουν την προέλαση των ενόπλων δυνάμεών μας», δήλωσε ο Πούτιν στο ακροατήριο της κορυφαίας οικονομικής διάσκεψης της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη. Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο επιχειρηματίας δεν ενεργούσε με επίσημη ιδιότητα. Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Ο Αμπράμοβιτς είχε βοηθήσει στη διαμεσολάβηση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022.

Ο Ρώσος ολιγάρχης συμμετείχε στη μεσολάβηση μιας σειράς διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2022 αν και οι προσπάθειες αυτές σύντομα κατέρρευσαν αφού η Ουκρανία έμαθε για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής. Ο Αμπράμοβιτς συνέβαλε επίσης στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας αργότερα το ίδιο έτος.

Αν και ο ρόλος του Αμπράμοβιτς έχει γίνει λιγότερο εμφανής από τότε που η Ρωσία άρχισε να διαπραγματεύεται απευθείας με τις ΗΠΑ πέρυσι, συνεχίζει να εμπλέκεται σε συμφωνίες για ανταλλαγές κρατουμένων και άλλες διμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και για το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν προτείνει οι Αμερικανοί, σύμφωνα με άτομα του στενού περιβάλλοντος του Ρώσου ολιγάρχη.

«Είναι απαραίτητος επειδή είναι ο μόνος Ρώσος που θα ανεχτούν. Τα πάει καλά με όλους», είπε ένα από τα άτομα αυτά.

Ο Ζελένσκι συνεχίζει να πιέζει για μια συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν, ακόμη και τώρα που οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν σταματήσει. «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι ουσιαστικό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού», δήλωσε πρόσωπο κοντά στον Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν και η Μόσχα δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη ότι δεν θα καταφέρει να καταλάβει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία αυτό το καλοκαίρι.

Ο Αμπράμοβιτς φέρεται να είπε ότι ο Ουκρανός ηγέτης «πιστεύει ότι μπορεί να λύσει τα πάντα χάρη στη μαγεία του προσωπικού του χαρίσματος σε μια συνάντηση ηγετών», δήλωσε ένα άλλο πρόσωπο κοντά στον ολιγάρχη.

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