Τραμπ για Νετανιάχου: «Εγώ αποφασίζω, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί συμφωνία με το Ιράν»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος καθορίζει τη στρατηγική των ΗΠΑ για το Ιράν και ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να αποδεχθεί την όποια συμφωνία προκύψει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τηλεφωνικά από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε αντίποινα μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις δεν θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές επιλογές και τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ως μέσα πίεσης σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου «δεν θα έχει άλλη επιλογή» από το να αποδεχθεί μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις για τη διαχείριση της κρίσης.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός για τον ρόλο του στις εξελίξεις, λέγοντας ότι «εγώ αποφασίζω» και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν είναι αυτός που καθορίζει την αμερικανική πολιτική.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγη ώρα μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και ενώ είχε προηγηθεί νέα ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου προκειμένου να του ζητήσει να μην προχωρήσει σε αντίποινα κατά του Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι τελευταίες ιρανικές επιθέσεις δεν αλλάζουν τους σχεδιασμούς του για διπλωματική λύση, εκτιμώντας ότι δεν θα επηρεάσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων. «Η συμφωνία συνεχίζεται. Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών δεν αναμένεται να επηρεάσουν την έκβασή της.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές επιλογές σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Όπως είπε, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ουάσιγκτον είτε θα εξετάσει νέα στρατιωτική δράση είτε θα συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο πίεσης.