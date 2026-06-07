Σιέστα και μετά φιέστα: Η νέα τάση των διακοπών στην Ευρώπη μετά τη δύση του ηλίου λόγω καύσωνα

Snapshot Οι ταξιδιώτες στην Ευρώπη προσαρμόζουν τα προγράμματά τους λόγω καύσωνα, υιοθετώντας τον «νυχτερινό τουρισμό» και αποφεύγοντας τις ώρες μεγάλης ζέστης.

Πόλεις όπως η Σεβίλλη και η Ρώμη εφαρμόζουν μέτρα αστικής κλιματικής προσαρμογής και προωθούν τη σιέστα για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι νυχτερινές δραστηριότητες, όπως ξεναγήσεις, αγορές και πολιτιστικά γεγονότα, κερδίζουν έδαφος ως εναλλακτικές επιλογές για τουρισμό και διασκέδαση.

Στην Αθήνα, η ζωή και η τουριστική κίνηση μεταφέρονται κυρίως μετά τις 22:00, με αξιοθέατα όπως η Ακρόπολη να παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ.

Η προσαρμογή στα νυχτερινά ωράρια επιτρέπει στους ταξιδιώτες να απολαμβάνουν τους προορισμούς με πιο άνετους ρυθμούς και λιγότερη ζέστη. Snapshot powered by AI

Καθώς ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ταξιδιώτες αλλάζουν στρατηγική: αποφεύγουν τις ώρες της μεγάλης ζέστης -πόσω μάλλον του καύσωνα- και ανακαλύπτουν ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές εμπειρίες της γηραιάς ηπείρου ξεκινούν μετά τη δύση του ήλιου.

Όταν το προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα του Ντέιν Μάξγουελ για τη Σεβίλλη κινδύνευσε να τιναχτεί στον αέρα από ένα τριήμερο κύμα καύσωνα, ο ίδιος πήρε μια απόφαση που τελικά καθόρισε το ταξίδι του: «Προσαρμοστήκαμε στους ρυθμούς των ντόπιων». Αυτό σήμαινε ύπνο μέχρι τις 11:00 το πρωί και χαλαρό πρωινό μέχρι τη 1:00 το μεσημέρι. Τις ώρες της αιχμής, με τον υδράργυρο να δείχνει το ασφυκτικό νούμερο των 44°C, εργαζόταν σε εσωτερικούς χώρους, έτρωγε βραδινό μετά τις 20:00 και ξεκινούσε την περιήγησή του στην ισπανική πόλη από τα μεσάνυχτα έως τις 02:00 το πρωί. Αυτό το μεταμεσονύχτιο δίωρο αποδείχθηκε το πιο αξιομνημόνευτο. «Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι ζωή αλλά χωρίς βιασύνη. Ο Καθεδρικός Ναός ήταν φωταγωγημένος και σχεδόν άδειος από τουρίστες, ενώ τα τοπικά τάπας μπαρ βρίσκονταν στην πιο ζωντανή τους φάση», θυμάται.

Με την εποχή των καυσώνων να ξεκινά νωρίς φέτος στην Ευρώπη, ο Μάξγουελ και η παρέα του έγιναν μέρος ενός νέου, αναπτυσσόμενου ρεύματος: του «νυχτερινού τουρισμού». Οι παραδοσιακές, ειδυλλιακές καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη έχουν γίνει πλέον όχι μόνο άβολες, αλλά και δυνητικά επικίνδυνες. Η Ιταλία έχει ήδη εκδώσει τις πρώτες κόκκινες προειδοποιήσεις για τον ήλιο, ενώ η Γαλλία και η Πορτογαλία κατέγραψαν νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

«Παρατηρούμε μια πραγματική στροφή προς τον νυχτερινό τουρισμό, καθώς οι ταξιδιώτες προσπαθούν να σώσουν τις διακοπές τους από τη μεσημεριανή κάψα και τον συνωστισμό», εξηγεί η Τρίσια Χάντλεϊ-Χιουζ, διευθύνουσα σύμβουλος του ταξιδιωτικού πρακτορείου InteleTravel για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. «Το παραδοσιακό οκτάωρο αξιοθέατων από τις 10:00 έως τις 16:00 δίνει πλέον τη θέση του στην αστροπαρατήρηση, στις νυχτερινές αγορές και στις ξεναγήσεις υπό το φως του φεγγαριού».

Σιέστα και μετά... φιέστα

Με μέση καλοκαιρινή θερμοκρασία τους 36°C, η Σεβίλλη αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων που επανασχεδιάζονται για να κάνουν το καλοκαίρι πιο υποφερτό. Ειδικές τέντες σκίασης απλώνονται στο ιστορικό κέντρο από τον Μάιο έως το φθινόπωρο, ενώ η πόλη στοχεύει στη φύτευση 100.000 δέντρων. Παράλληλα, το πρωτοποριακό έργο αστικής κλιματικής προσαρμογής «CartujaQanat» χρησιμοποιεί ένα υπόγειο δίκτυο καναλιών και υδρονέφωσης, καταφέρνοντας να μειώσει τη θερμοκρασία στους δημόσιους χώρους έως και κατά 10°C.

Ωστόσο, οι ντόπιοι γνωρίζουν ότι το καλύτερο αντίδοτο έρχεται από το παρελθόν: η σιέστα. «Η σιέστα δεν γίνεται μόνο για ξεκούραση, αλλά για να μείνεις μακριά από τη ζέστη. Στις 16:00 μπορεί να έχει 40°C και αυτή δεν είναι η καλύτερη ώρα για να κυκλοφορείς», αναφέρει η Σαΐδα Σεγούρα από το Γραφείο Τουρισμού της Σεβίλλης, συμπληρώνοντας πως το καλοκαίρι η πόλη δεν ερημώνει, απλώς «όλα μεταφέρονται λίγο αργότερα».

Η Μπέκι Ρέντελ, που εργάζεται εξ αποστάσεως και μετακόμισε στη Σεβίλλη πριν από έξι χρόνια, υιοθέτησε αμέσως αυτούς τους ρυθμούς. Ένα από τα αγαπημένα της έθιμα είναι τα νυχτερινά πικνίκ στις όχθες του ποταμού Γουαδαλκιβίρ που ξεκινούν μετά τις 20:00, όπου οι παρέες τραγουδούν, κάνουν γιόγκα ή παρακολουθούν μικρά σόου δρόμου. Όπως λέει, όλες οι ηλικίες αγκαλιάζουν τις δροσερές ώρες: «Θα δεις παιδιά να παίζουν στο πάρκο και ενήλικες να πίνουν μύρα πολύ μετά τις 23:00, ακόμα και τις καθημερινές».

Οι ευρωπαϊκές νύχτες του καλοκαιριού

Το παράδειγμα αυτό ακολουθούν κι άλλες πόλεις. Στη Ρώμη, όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν συχνά τους 35°C στα στενά του κέντρου, ο δήμος σχεδιάζει τη φύτευση 800.000 δέντρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πλέον, οι τουρίστες προσαρμόζουν τις ξεναγήσεις τους: στη Λισαβόνα επιλέγουν νυχτερινά φωτογραφικά τουρ, στη Φλωρεντία γαστρονομικές βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, στη Μαδρίτη νυχτερινές ξεναγήσεις για τάπας και στο Παρίσι ρομαντικές βόλτες με vintage αυτοκίνητα.

Η Αυστραλή ταξιδιώτισσα Ταμάρα Ρίτσαρντσον, που επισκέφθηκε τη Ρώμη, άλλαξε το πλάνο της από την πρώτη κιόλας ημέρα, όταν συνειδητοποίησε ότι η μεσημεριανή ζέστη στα Μουσεία του Βατικανού ήταν ανυπόφορη. Η παρέα της επέλεξε να βλέπει μνημεία νωρίς το πρωί, να ξεκουράζεται το μεσημέρι και να βγαίνει ξανά μετά τις 19:00. Μάλιστα, παρακολούθησαν την όπερα «Ντον Τζοβάνι» του Μότσαρτ στις Θέρμες του Καρακάλλα κάτω από τα αστέρια, με την παράσταση να ξεκινά στις 21:00. «Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάθεσαι στη Ρωμαϊκή Αγορά τη νύχτα και να ακούς Μότσαρτ, χωρίς ουρές, αναμονή στον ήλιο και με υπέροχη δροσιά», λέει.

Χωρίς να το καταλάβει, η Ρίτσαρντσον υιοθέτησε τη «χορογραφημένη» σχέση που έχουν οι Ρωμαίοι με το καλοκαίρι. «Χωρίζουμε τη μέρα στα δύο: μια πρωινή παράθυρο μέχρι τις 11:00, και μετά η πόλη επιβραδύνει για το riposo (τη ρωμαϊκή σιέστα)», εξηγεί η ντόπια Λίσα Τζακία. Το βράδυ, οι κάτοικοι ξεχύνονται στους δρόμους για την passeggiata, την καθιερωμένη βραδινή βόλτα. Παράλληλα, διάσημα μνημεία όπως το Κολοσσαίο προσφέρουν πλέον ειδικές νυχτερινές επισκέψεις κατόπιν κράτησης, επιτρέποντας στους τουρίστες να αποφύγουν τόσο τον καύσωνα όσο και τις ορδές του κόσμου.

Η Αθήνα «ζωντανεύει» μετά τις 22:00

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Αθήνα, η οποία σφύζει από ζωή τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια. Η Ακρόπολη, η οποία πλέον κλείνει μεταξύ 12:00 και 17:00 όταν επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες, παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 20:00 το καλοκαίρι, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στο ηλιοβασίλεμα, ειδικά τις Κυριακές κατά την τελετή υποστολής της σημαίας.

«Η Αθήνα στα καλύτερά της είναι μεταξύ 22:00 και 23:00 το καλοκαίρι», εξηγεί ο Σταύρος Καπνιάς, μόνιμος κάτοικος της πόλης. «Ακούς μουσική από τα μπαρ και τα καφέ, τα εστιατόρια είναι γεμάτα, η πόλη σφύζει από ζωή». Ο ίδιος προσθέτει ότι οι καυτές ημέρες έχουν επηρεάσει τη νυχτερινή διασκέδαση των Αθηναίων, η οποία παραδοσιακά ξεκινά την ώρα που σε άλλες χώρες κοιμούνται. «Αν θέλεις να πας σε κλαμπ στην Αθήνα, φτάνεις στη 01:00 το βράδυ. Το ποτό από τις 20:00 δεν είναι κάτι που συνηθίζουν οι Αθηναίοι. Εκείνη την ώρα πίνουμε ακόμα κρύο καφέ».

Καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο θερμά, οι ταξιδιώτες που εναρμονίζονται με το πρόγραμμα των ντόπιων αντί να το πολεμούν, όχι μόνο προστατεύονται από τη ζέστη, αλλά βιώνουν τον προορισμό τους με ένα εντελώς διαφορετικό φως. «Ο τουρίστας που επιμένει σε ένα πρόγραμμα 10:00 με 18:00 υπό το φως 44 βαθμών Κελσίου θα κάνει δυστυχισμένες διακοπές», καταλήγει ο Μάξγουελ. «Ο ταξιδιώτης που γυρίζει τον διακόπτη στον νυχτερινό ρυθμό, ανακαλύπτει την πόλη στην οποία ζουν πραγματικά οι ντόπιοι».

*Με πληροφορίες από BBC

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