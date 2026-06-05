Πότε ο ανεμιστήρας βοηθάει στη ζέστη και πότε μπορεί να επιδεινώσει το θερμικό στρες

Ένας ανεμιστήρας μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο δροσεροί κατά τη διάρκεια κύματος ζέστης ή καύσωνα, αλλά δεν είναι πάντα αρκετός για να σας προστατεύσει από ασθένειες που σχετίζονται με την υψηλή θερμοκρασία.

Οι ανεμιστήρες μετακινούν τον αέρα στο δέρμα και βοηθούν στην εξάτμιση του ιδρώτα, αλλά δεν μειώνουν τη θερμοκρασία του δωματίου. Όταν ο εσωτερικός αέρας γίνεται εξαιρετικά ζεστός, ένας ανεμιστήρας μπορεί μερικές φορές να προσθέσει θερμικό στρες αντί να το μειώσει.

Η ασφαλέστερη οδός είναι πρακτική: χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα ως εργαλείο ψύξης, όχι ως την μοναδική σας προστασία, ειδικά για ηλικιωμένους, μωρά, εγκύους και άτομα με καρδιακές παθήσεις, νεφρική νόσο, διαβήτη και περιορισμένη κινητικότητα.

Πότε βοηθάει ένας ανεμιστήρας;

Ένας ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος όταν το δωμάτιο είναι ζεστό, αλλά όχι επικίνδυνα ζεστό, όταν μπορείτε να ιδρώσετε και όταν πίνετε αρκετά υγρά. Μπορεί επίσης να βοηθήσει όταν συνδυάζεται με άλλες μεθόδους ψύξης, όπως το βρέξιμο του δέρματος, ένα δροσερό ντους, η χρήση ενός υγρού πανιού και η κυκλοφορία του αέρα στο σπίτι τη νύχτα.

Έρευνες δείχνουν ότι ο παλιός κανόνας ότι οι ανεμιστήρες πρέπει να αποφεύγονται αυτόματα πάνω από τους 35°C είναι πολύ απλοϊκός. Μια ελεγχόμενη μελέτη θερμότητας του 2025 σε υγιείς νεαρούς ενήλικες διαπίστωσε ότι οι ανεμιστήρες ήταν πιθανώς ασφαλείς έως και τους 43°C, αν και ο καρδιακός ρυθμός και η θερμοκρασία του πυρήνα αυξάνονταν με τη χρήση ανεμιστήρων σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι ανεμιστήρες αύξησαν την εφίδρωση, πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόταν επιπλέον πρόσληψη υγρών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια έναν ανεμιστήρα σε συνθήκες υπερβολικής ζέστης. Η μελέτη περιελάμβανε μόλις 10 υγιείς ενήλικες, επομένως τα ευρήματά της δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται απευθείας σε αδύναμα ηλικιωμένα άτομα ή σε άτομα με μειωμένη εφίδρωση.

Πότε δεν πρέπει να βασίζεστε σε έναν ανεμιστήρα;

Μην βασίζεστε μόνο στον ανεμιστήρα εάν το δωμάτιο είναι πολύ ζεστό, εάν είστε αφυδατωμένοι ή εάν ο ανεμιστήρας φυσάει πολύ ζεστό αέρα απευθείας στο σώμα σας. Το CDC συμβουλεύει τη χρήση ανεμιστήρα μόνο όταν οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι κάτω από 32°C, ενώ οι οδηγίες του βρετανικού NHS για τη θερμότητα λένε ότι οι ανεμιστήρες μπορούν να βοηθήσουν κάτω από τους 35°C. Αυτά τα όρια είναι συντηρητικά, αλλά χρήσιμα για άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Να είστε πιο προσεκτικοί εάν:

Είστε άνω των 65 ετών

Έχετε καρδιακή, πνευμονική, νεφρική ή μεταβολική νόσο

Λαμβάνετε φάρμακα που μειώνουν την εφίδρωση ή επηρεάζουν την ισορροπία των υγρών

Νιώθετε ζάλη, αδυναμία, σύγχυση, ναυτία ή ασυνήθιστη κούραση

Έχετε σταματήσει να ιδρώνετε παρά το γεγονός ότι νιώθετε πολύ ζεστοί

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ψύξη του σώματος έχει μεγαλύτερη σημασία από την απλή κυκλοφορία του αέρα. Χρησιμοποιήστε κλιματισμό, εάν υπάρχει, πηγαίνετε σε ένα δημόσιο κτήριο με κλιματισμό, κάνετε συχνά δροσερά ντους και επικοινωνήστε με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας.

Πώς να χρησιμοποιείτε έναν ανεμιστήρα με μεγαλύτερη ασφάλεια

Ένας ανεμιστήρας λειτουργεί καλύτερα όταν υποστηρίζει ένα πιο δροσερό περιβάλλον αντί να κυκλοφορεί παγιδευμένο ζεστό αέρα.

Κλείστε από νωρίς το πρωί τις κουρτίνες, τα στόρια και τα παντζούρια, ειδικά σε παράθυρα που βλέπουν στον ήλιο. Ανοίξτε τα παράθυρα μόνο όταν ο εξωτερικός αέρας είναι πιο δροσερός από τον εσωτερικό, δηλαδή συνήθως αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί. Ένας ανεμιστήρας μπορεί στη συνέχεια να βοηθήσει στην κυκλοφορία του πιο δροσερού αέρα.

Μην στρέφετε τον ανεμιστήρα ώστε να χτυπάει απευθείας και συνεχώς το σώμα σας σε ένα πολύ ζεστό δωμάτιο, ειδικά κατά τη διάρκεια του ύπνου, εκτός εάν χρησιμοποιείτε επίσης μέτρα ψύξης όπως ελαφριά ρούχα, ενυδάτωση, υγρά πανιά ή ένα δροσερό ντους πριν τον ύπνο. Το NHS προειδοποιεί ότι η άμεση στόχευση ενός ανεμιστήρα στο σώμα σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση.

Πίνετε νερό τακτικά, αλλά μην υπερβάλλετε με τα υγρά εάν ο γιατρός σας έχει περιορίσει την πρόσληψη λόγω καρδιακής, νεφρικής ή ηπατικής νόσου.

Προειδοποιητικά σημάδια θερμοπληξίας

Ένας ανεμιστήρας δεν πρέπει να καθυστερεί την ιατρική βοήθεια. Η θερμοπληξία μπορεί να προκαλέσει:

έντονη εφίδρωση

αδυναμία

ζάλη

πονοκέφαλο

ναυτία

κράμπες και

γρήγορο σφυγμό

Η θερμοπληξία είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, λιποθυμία, πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, ζεστό δέρμα, επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν υπάρχει υποψία θερμοπληξίας, καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166) και ξεκινήστε να ψύχετε το άτομο.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ασφαλές να κοιμάμαι με ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα;

Μπορεί να είναι ασφαλές εάν το δωμάτιο δεν είναι εξαιρετικά ζεστό και παραμένετε ενυδατωμένοι. Εάν το δωμάτιο παραμένει πολύ ζεστό όλη τη νύχτα, ένας ανεμιστήρας από μόνος του δεν είναι αρκετός.

Βοηθάει η τοποθέτηση πάγου μπροστά από έναν ανεμιστήρα;

Μπορεί να παρέχει βραχυπρόθεσμη άνεση σε μια μικρή περιοχή, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αξιόπιστη προστασία από την επικίνδυνη εσωτερική θερμότητα.

Πρέπει τα παράθυρα να παραμένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα;

Μόνο όταν ο εξωτερικός αέρας είναι πιο δροσερός από τον εσωτερικό. Κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής περιόδου της ημέρας, τα ανοιχτά παράθυρα θα φέρουν περισσότερη θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Συμπέρασμα

Οι ανεμιστήρες μπορούν να είναι χρήσιμοι κατά τη διάρκεια καύσωνα, αλλά δεν υποκαθιστούν την πραγματική ψύξη, όταν οι εσωτερικές θερμοκρασίες γίνονται επικίνδυνες. Χρησιμοποιήστε τους μόνο μαζί με καλή ενυδάτωση, σκιά, πιο δροσερό αερισμό τη νύχτα, υγρά πανιά, δροσερά ντους και πρόσβαση σε κλιματιζόμενους χώρους όταν χρειάζεται.

Εάν το δωμάτιο είναι εξαιρετικά ζεστό ή κάποιος είναι ευάλωτος, αδιάθετος και αφυδατωμένος, μην βασίζεστε μόνο στον ανεμιστήρα. Μετακινηθείτε σε ένα πιο δροσερό μέρος και ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστούν συμπτώματα θερμικής ασθένειας.

Πηγές:

science.org

sciencedirect.com

thelancet.com

cdc.gov

gov.uk